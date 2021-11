SAP - Rücksetzer auf potenzielles Kaufniveau?

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 127,140 € (XETRA)

Die SAP-Aktie testete im November 2020 den langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2020 erfolgreich und drehte knapp über diesem Trend wieder nach oben.

Seitdem befindet sich der Wert also wieder in einer Rally. Dabei scheiterte er Anfang September am Widerstand bei 129,58 EUR. Diese Marke erwies sich in den letzten Tagen erneut als zu hohe Hürde. Die Aktie prallte erneut daran ab.

Bisher sind die Abgaben aber moderat. Gestern verteidige der Wert die Unterstützung bei 126,28 EUR und bildete darauf einen Doji aus.

Kaufwelle möglich?

Diese Kerze könnte Grundlage für einen neuen Rallyversuch sein. Die SAP-Aktie hat damit also die Chance auf einen erneuten Angriff auf den Widerstand bei 129,58 EUR. Im Falle eines Ausbruchs würde der Weg für eine weitere Rally gen 134,86 und möglicherweise sogar an das Allzeithoch bei 143,32 EUR geebnet werden.

Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 126,28 kommen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung des noch teilweise offenen Aufwärtsgaps vom 13. Oktober drohen. Dabei könnte die Aktie in Richtung 118,54 EUR bis 117,80 EUR zurücksetzen. Damit würde auch der Aufwärtstrend seit November 2020 getestet werden.

