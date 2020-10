SAP stärkt Kundenbindungs-Geschäft mit Zukauf von Emarsys

Berlin (Reuters) - SAP erweitert mit der Übernahme der österreichischen Emarsys sein Geschäft mit Software zur Kundenbindung.

"In der Corona-Krise ist die Kommunikation mit Verbrauchern und Kunden zur Priorität Nummer eins von Marken geworden", sagte Bob Stutz, Präsident von SAP Customer Experience, am Donnerstag. Emarsys biete die Möglichkeit, individuell über verschiedene Kanäle mit dem Kunden zu interagieren. Keinen Einblick gibt der Walldorfer Dax-Konzern in den Kaufpreis wie auch die finanziellen Rahmenbedingungen der Akquisition. Das österreichische Unternehmen, das keine Umsatz- oder Gewinnzahlen veröffentlicht, beschäftigt 800 Mitarbeiter an 13 Standorten weltweit und zählt unter anderem Puma, Sky und Bugatti zu seinen Kunden. Die Transaktion soll im vierten Quartal über die Bühne gehen.

Emarsys soll laut Firmenchef Christian Klein auch mit den Anwendungen von Qualtrics kombiniert werden. Den für acht Milliarden Dollar übernommenen Anbieter einer Software-Plattform, mit der Organisationen Feedback und Daten von Kunden und Mitarbeitern einsammeln können, um diese in Echtzeit zu analysieren und weiterzuverarbeiten, will SAP in den USA an die Börse bringen.