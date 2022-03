SAP: Walldorfer brauchen neuen Finanzvorstand – Luka Mucic geht Ende März 2023

Obwohl sich der Dax in den ersten Handelsminuten aus dem Minus herausbewegt hat, verliert die SAP-Aktie fast 2 Prozent. Die Walldorfer müssen sich einen neuen Finanzchef suchen. Luka Mucic werde das Unternehmen Ende März 2023 verlassen, teilte der Dax-Konzern am Freitagabend in Walldorf mit. Das kommt heute bei den Anlegern nicht gut an, obwohl es kein abrupter Wechsel ist.

Einvernehmlicher Wechsel

Den genauen Grund für den Abgang von Mucic teilte SAP nicht mit. In der recht kurzen Pressemitteilung heißt es lediglich: „Der Aufsichtsrat der SAP SE hat heute im gegenseitigen Einvernehmen mit Luka Mucic, Finanzvorstand und Vorstandsmitglied, vereinbart, dass er das Unternehmen zum 31. März 2023 verlassen wird.“ Bis dahin werde Mucic seine Tätigkeit in vollem Umfang fortsetzen. Der Aufsichtsrat danke dem Manager „für sein Engagement, seinen Weitblick und die Führung, die er gegeben hat“. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Den Rise / shutterstock.com