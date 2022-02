SAP will Dividende erhöhen - Sonderausschüttung zum 50. Geburtstag

Berlin (Reuters) - Der Softwareriese SAP will seine Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen.

Es werde eine Dividende von 2,45 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorgeschlagen, teilte der Walldorfer Dax-Konzern am Donnerstag mit. Das entspreche einer Erhöhung um rund 32 Prozent. Die Zahlung schließe eine Sonderdividende in Höhe von 50 Cent anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums ein. Für das vergangene Jahr würde die Gesamtausschüttung etwa 2,89 Milliarden Euro betragen. Damit steigt die Ausschüttungsquote auf 54 Prozent von 41 Prozent in 2020.

"Unsere Strategie einer beschleunigten Umstellung auf das Cloudgeschäft geht auf. Wir haben ein herausragendes Jahr mit starken Ergebnissen erzielt und wollen unsere Aktionäre an diesem Erfolg mit einer erhöhten Dividende teilhaben lassen", sagte Finanzchef Luka Mucic. Die Aktionäre müssen der Ausschüttungspolitik am 18. Mai auf der virtuellen Hauptversammlung zustimmen.

Zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat wurden der inzwischen 78-jährige Firmengründer Hasso Plattner, das Vorstandsmitglied der Hasso Plattner Foundation, Rouven Westphal, sowie Discovery-Finanzchef Gunnar Wiedenfels vorgeschlagen. Bernard Liautaud legt sein Mandat nieder. Wer sein Nachfolger werden soll, soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.