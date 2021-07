SARTORIUS - Aktie erreicht nach Prognoseerhöhung erstes Ziel

Es ist schlichtweg beeindruckend, welches Zahlenwerk der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius seit Monaten, ja seit Jahren, abliefert. Erst gestern Abend erhöhte das Management zum x-ten Mal die Prognose, in diesem Fall für das Jahr 2021. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 60 %, die EBITDA-Marge belief sich auf über 34 %. Auf Gesamtjahressicht erwarten die Verantwortlichen nun ein Umsatzwachstum um 45 % bei einer EBITDA-Marge von rund 34 %. Zuvor lautete die Prognose auf ein Erlöswachstum von rund 35 % und eine EBITDA-Marge von 32 %.

Die Aktie startet daraufhin mit einem Freudensprung in den XETRA-Handel und arbeitet das Kusziel bei 464 EUR souverän ab. Damit ging nach dem antizyklischen Setup Anfang Juni auch die prozyklische Idee wunderbar auf. Letztere setzte ich auch mit einem Trade in unserem Premiumservice Guidants PROmax um.

Die Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch ist also erreicht und wirkt auch erst einmal als Widerstand. Im Idealfall konsolidiert der Wert nach dem guten Lauf nun einige Tage unter dieser Trendlinie, um schlussendlich auch diese Hürde hinter sich zu lassen. Das Allzeithoch bei 502 EUR wäre dann das nächste Ziel. Im Falle eines Ausbruchs darüber sind mittelfristig 548 EUR erreichbar. Rücksetzer in Richtung 450,50 EUR, um das Gap im Chart zu schließen, wären unbedenklich. Darunter ist der TecDAX-Titel in Form des EMA50 und des Ausbruchslevels zwischen 420,60 und 417,00 EUR gut unterstützt.

Fazit: Das kurzfristige Tradingziel bei der Aktie ist erst einmal erreicht. Nun müssen die nächsten Kursmuster abgewartet werden, um weitere forcierte Aussagen tätigen zu können. Generell besitzt der Wert im Falle eines Ausbruchs aus dem Trendkanal Aufwärtspotenzial in Richtung des Allzeithochs bei 502 EUR und darüber bis auf 548 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 2,34 3,17 3,55 Ergebnis je Aktie in EUR 3,32 5,65 6,30 Gewinnwachstum 70,18 % 11,50 % KGV 138 81 73 KUV 13,3 9,8 8,7 PEG 1,2 6,3 Dividende je Aktie in EUR 1,01 1,25 1,33 Dividendenrendite 0,22 % 0,27 % 0,29 % *e = erwartet

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)