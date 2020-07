SARTORIUS - Bullen sollten aufpassen

Die Sartorius-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung kam es nach einem Tief bei 164,20 EUR im März 2020 zu einer steilen Rally. Diese führte die Aktie bis auf ein Allzeithoch bei 339,00 EUR.

Kurz darauf vollendete sie aber ein kleines Doppeltop und fiel auf die Unterstützung bei 273,00 EUR zurück. Am 08. Juni notierte der Wert intraday sogar unter dieser Marke, erholte ich aber zuletzt wieder. Er kletterte zuletzt wieder an eine alte obere Trendbegrenzung, welche die Aktie in der Rallyphase ab Mitte März kurzzeitig durchbrochen hatte. An dieser Trendlinie hängt die Aktie seit einigen Tagen fest. Sie verläuft heute bei ca. 316,39 EUR.

Die Erholung der letzten Wochen könnte sich noch als bärische Flagge herausstellen. Der kurzfristige Aufwärtstrend, der diese Flagge auf der Unterseite begrenzt, liegt bei 299,10 EUR.

Worauf sollte man nun achten?

Sollte die Aktie diese potenzielle bärische Flagge nach unten auflösen, dann wäre mit einer Verkaufswelle in Richtung 273,00 EUR und später 243,20 EUR zu rechnen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Ausbruch über 316,39 EUR kommen, dann wären Gewinne in Richtung 339,00 EUR möglich.

