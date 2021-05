SARTORIUS - Bullen vor wichtiger Bewährungsprobe

Die Sartorius-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 16. Februar 2021 erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 502,00 EUR.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung. Dabei fiel der Wert am 08. März 2021 auf ein Tief bei 387,40 EUR. Nach diesem Tief erholte sich die Aktie zwar deutlich, aber zuletzt stand der Wert wieder unter Druck und näherte sich erneut dem Bereich um 387,40 EUR an. In der Nähe dieser Marke verläuft aktuell auch der Aufwärtstrend seit Juni 2020 und der EMA 200.

Wichtige Unterstützung bei 387,40 EUR

Die Unterstützung bei 387,40 EUR dürfte von entscheidende Bedeutung sein. Dreht die Sartorius-Aktie an dieser Stelle nach oben, wäre kurzfristig eine Rally gen 470-475 EUR möglich. Damit würde die Aktie an den Abwärtstrend seit Februar 2021 ansteigen. Ein Ausbruch darüber würde Platz in Richtung 600-620 EUR freimachen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 387,40 EUR abfallen, dann wäre mit einem Test des Aufwärtstrends seit April 2009 bei aktuell a. 286,37 EUR zu rechnen.

