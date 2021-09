SARTORIUS - Rally noch nicht ausgereizt

Die Sartorius-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 389,90 EUR vom 04. Juni 2021 in einer steilen Rally und setzt dabei die langfristige Aufwärtsbewegung fort. Am 29. Juli brach die Aktie erstmals über das alte Allzeithoch bei 502,00 EUR per Tagesschlusskurs aus.

Anschließend kletterte der Aktienkurs bis 24. August auf das aktuelle Allzeithoch bei 578,80 EUR. Seitdem konsolidiert der Wert oberhalb des letzten Zwischenhochs bei 546,40 EUR.

Kaufwelle geht bald weiter

Diese Konsolidierung kann noch einige Tage andauern. Anschließend könnte es zu einem weiteren Aufwärtsschub bis ca. 596 EUR kommen. Dort liegt das Hauptziel für die Rally seit Mai 2021. Ein Rückfall unter 546,40 EUR könnte einer größere Konsolidierung in Richtung des alten Allzeithochs bei 502,00 EUR einleiten.

Fazit: Das Chartbild der Sartorius-Aktie macht weiterhin einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte es noch weiteren Gewinnen kommen. Aber der Großteil der Rally seit Mai dürfte bereits gelaufen sein.

Zusätzlich lesenswert:

DAIMLER - Aktie akut einsturzgefährdet

NETFLIX - Ausbruch?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)