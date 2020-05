Satte 80% seit März für diesen Fintech-Highflyer!

Adyen NV - WKN: A2JNF4 - ISIN: NL0012969182 - Kurs: 1.140,500 € (XETRA)

Das kaum bekannte Unternehmen Adyen bietet eine digitale Plattform für die Zahlungsabwicklung an, die im Hintergrund den Kunden über diverse Online-Marktplätze mit dem Händler verbindet. Der Zahlungsabwickler verdient damit an jeder durch sein Netzwerk laufenden Transaktion mit. Geringen Margen stehen auch geringe Kosten gegenüber und die Umsätze steigen rasant. In der Coronavirus-Krise kaufen und bezahlen die Menschen immer öfter online oder mobil. Die massive Rally der Aktie kommt nicht überraschend, die relative Stärke lieferte in diesem Jahr genügend Hinweise. Zuletzt wurde die Aktie am 22. April in der Trading-Kolumne Rainman Trading: Wie lange hält sich der Markt noch oben? besprochen. Das Rallyziel bei 1.150 EUR wurde erreicht.

Anbei der originale Chart der Analyse mit dem Trading-Setup und den Prognosepfeilen:

Rallydynamik könnte nachlassen

Nach der steilen Aufwärtswelle der vergangenen Wochen könnte die Rally jetzt im Bereich der gestern erreichten Trendkanaloberkante ins Stocken geraten und Konsolidierungen starten. Angesichts des starken Aufwärtstrends wären aber auch weiter moderat steigende Kurse nicht untypisch.

Korrekturbewegungen sollten idealerweise auf hohem Niveau verlaufen und eine weitere Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen oder Monaten vorbereiten. Die mittelfristigen Rallyziele liegen bei rund 1.400 und 1.550 - 1.600 EUR.

Mögliche Korrekturziele liegen bei rund 1.000 - 1.050 EUR. Unterhalb von 960 EUR wäre sogar ein tiefer Pullback bis ans letzte Ausbruchslevel bei 865 - 900 EUR denkbar, wo sich gute, antizyklische Einstiegschancen ergeben könnten.

Fazit:

Sowohl das Geschäftsfeld als auch die strategische Ausrichtung von Adyen sind vielversprechend und könnten gemeinsam mit der beschleunigten Digitalisierung durch die Coronavirus-Krise auch der Aktie mittel- und langfristig weiter Auftrieb verleihen. Zwar stehen dem Unternehmen mit PayPal, VISA, MasterCard, Wirecard und Square namenhafte Konkurrenten gegenüber, doch konnte Adyen auch immer mehr große Kunden an Land ziehen. Dazu gehören bekannte Online-Marktplätze wie Airbnb, Etsy und in Kürze auch Ebay. Zudem zählen auch Netflix, Spotify und auch der chinesische IT-Gigant Alibaba zu den Kunden. An Zukunftsfantasie mangelt es also nicht.

Kurzfristig, also auf Sicht einiger Wochen, könnte es bei der Aktie zu gesunden Konsolidierungen nach der steilen Rally kommen, welche den großen Bullentrend zunächst nicht gefährden würden. Vielmehr könnten Kursrücksetzer gute Einstiegschancen bieten.

