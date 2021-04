Saudi-Arabien plant keine Einkommenssteuer

Dubai (Reuters) - Das Einkommen in Saudi-Arabien wird auch zukünftig steuerfrei bleiben.

Das Königreich habe keine Pläne, eine Einkommenssteuer einzuführen, sagte Kronprinz Mohammed bin Salman am Dienstag in einer Fernsehansprache. Die Verdreifachung des Mehrwertsteuersatzes im vergangenen Jahr auf 15 Prozent sei nur auf ein bis fünf Jahre ausgelegt und soll dann auf fünf bis zehn Prozent zurückgeschraubt werden, kündigte der Prinz an.

Das Königreich hatte die Abgabe erhöht, um die Auswirkungen der niedrigeren Öleinnahmen auf die Staatsfinanzen auszugleichen. Der Schritt wurde von Bürgern und Unternehmen kritisiert, die während der Coronavirus-Pandemie mehr Unterstützung von der Regierung erwartet hatten. "Die Erhöhung der Mehrwertsteuer war eine schmerzhafte Maßnahme, und ich hasse es, irgendeinen saudischen Bürger zu verletzen, aber es ist meine Pflicht, den Saudis eine langfristige, nachhaltige Zukunft aufzubauen", erklärte Salman. Die Regierung will seit 2016 mit Wirtschaftsreformen Millionen Arbeitsplätzen schaffen und die Arbeitslosigkeit bis 2030 auf sieben Prozent senken. Die Pläne wurden von der Virus-Krise durchkreuzt, die die Ölpreise vergangenes Jahr in den Keller schickten.