Saudi-Arabien stärkt seine Position als globales Zentrum für Falknerei und Wildtierschutz

Asiatische und europäische Falkner zur 3. Ausgabe des King Abdulaziz Falconry Festival eingeladen

Festival stellt neuen Guinness-Weltrekord auf

Das 2. King Abdulaziz Falconry Festival stellte einen neuen Guinness-Weltrekord auf, mit 2.350 Falken, die am „Al Mallouah“-Rennen und Mazayin-Schönheitswettbewerb des Festivals teilnahmen. Der bisherige Rekord lag bei 1.723 Falken. Der Rekord war der Höhepunkt des letzten Tages des Festivals, das das Königreich auch als bevorzugtes Reiseziel für Kulturtourismus positioniert hat.

Die Veranstaltung, die vom 1. bis 16. Dezember in der Stadt Malham, nördlich von Riad, stattfand, zog tausende Fans und Elitefalkner aus ganz Saudi-Arabien, der Golfregion und international an. Die Teilnahme asiatischer Falkner am diesjährigen Festival erhöhte deutlich die Dynamik in der internationalen Kategorie mit 124 Falknern, darunter 107 in der International Owners Group und 85 in der International Professionals Group.

Emiratische Falkner belegten zum zweiten Mal in Folge die Spitzenplätze in den internationalen offenen Kategorien, nachdem sie bei der 1. Ausgabe des King Abdulaziz Falconry Festival im Februar 2019 bereits hervorragende Leistungen gezeigt hatten.

Das jährliche Festival stärkte die Position Saudi-Arabiens als globales Zentrum für Falknerei. Das Königreich verpflichtet sich, die höchsten Standards des Wildtierschutzes und des Schutzes der Falkenarten einzuhalten. Sensibilisierungskampagnen zum Schutz der Tierwelt wurden zusammen mit neuen Gesetzen zum Verbot der unkontrollierten Jagd, Einrichtung spezialisierter Falkenzuchtbetriebe und Nutzung internationaler Fachkenntnisse und Technologien durchgeführt. Das Königreich erforscht auch innovative Alternativen zum Einsatz von Jagdwild bei Falkenrennen. Der Gesamtansatz steht im Einklang mit der Verpflichtung Saudi-Arabiens, die Einhaltung der höchsten internationalen Standards für den Schutz und die Erhaltung der Umwelt sicherzustellen.

Mit 5 Millionen US-Dollar Preisgeld und hohem Maß an technischer und logistischer Leistungsbereitschaft ist das jährliche King Abdulaziz Falconry Festival ein mit Spannung erwartetes Ereignis für professionelle internationale Falkner. Der Executive Director des Saudi Falcons Club und Vorsitzende des Higher Organizing Committee des Falconry Festival, Hossam Al Hazimi, lud internationale Falkner zur Teilnahme an der 3. Ausgabe des Festivals im Jahr 2020 ein, darunter Vertreter aus Russland, China, Japan, Deutschland, Spanien und anderen Ländern, um neben Kollegen aus der Golfregion und amerikanischen Kollegen zu konkurrieren.

