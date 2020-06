Saul Centers kündigt Dividende an

Der Immobilienkonzern Saul Centers Inc. (ISIN: US8043951016, NYSE: BFS) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 53 US-Cents ausschütten. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern aktuell 2,12 US-Dollar an Dividende an seine Aktionäre.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 32,49 US-Dollar (Stand: 19. Juni 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,53 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 31. Juli 2020 (Record date: 17. Juli 2020). Saul Centers ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von insgesamt 57 Immobilien (darunter 50 Einkaufscenter), konzentriert auf die Märkte Washington, DC/Baltimore. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) erzielte der Konzern einen Umsatz von 56,94 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 59,75 Mio. US-Dollar), wie am 6. Mai berichtet wurde. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 38,44 Prozent im Minus. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 753,8 Mio. US-Dollar (Stand: 19. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de