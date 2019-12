Scalable Capital knackt Zwei-Milliarden-Euro-Marke

Erstmals betreut ein digitaler Vermögensverwalter in Kontinentaleuropa mehr als zwei Milliarden Euro:





Scalable Capital hat die Marke von zwei Milliarden Euro an Assets under Management durchbrochen. Das entspricht einer Verdoppelung der Anlagegelder binnen 18 Monaten. Damit hat das in München und London ansässige Fintech seine Marktführerschaft in Kontinentaleuropa behauptet. Mittlerweile betreut der digitale Vermögensverwalter mehr als 60.000 Portfolios und damit die höchste Anzahl an Kundenportfolios unter den unabhängigen deutschen Vermögensverwaltern.





zur Pressemitteilung









Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.