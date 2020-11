Scale 30: IBU-tec und Vectron beflügeln den Index!

Der Scale®30 Kurs-Index nimmt Kurs auf das Allzeithoch und präsentierte sich in der abgelaufenen Woche erneut deutlich stärker als der Standardwerteindex, DAX®. Fünf Titel verbesserten sich sogar zweistellig, unter Ihnen Ibu-tec, publity und Vectron Systems.

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Ab 2021 wird das Unternehmen das erste eigene Batteriematerial für Elektromobilität und stationäre Energiespeicherung anbieten. Damit könnte das Unternehmen zu einem der Gewinner der steigenden Nachfrage nach E-Autos sein. Publity investiert vor allem in Gewerbeimmobilien in guten Lagen. In dieser Woche wurde eine Wandelanleihe fristgerecht zurückgezahlt. Das kam bei den Investoren gut an und sorgte für einen starken Rebound nach dem Kurssturz Ende Oktober. Vectron Systems ist ein Anbieter von Kassensystemen. In den ersten drei Monaten des Jahres verlor die Aktie zeitweise 70 Prozent des Wertes. Seit dem Tief hat sich das Papier wieder fast verdoppelt. Beflügelt wurde die Aktie von guten Zahlen und besseren Aussichten. So legte der Umsatz im dritten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht. Zudem läuft Ende März 2021 die Frist zur Einführung manipulationssicherer Kassensysteme ab. Zahlreiche Einzelhändler und Gastronomen haben die Einführung coronabedingt aufgeschoben.

Im März 2017 hat die Deutsche Börse für kleine und mittelgroße Unternehmen das Börsensegment Scale geschaffen. Voraussetzung für eine Aufnahme in das Scale Segment sind unter anderem eine Unternehmenshistorie von mindestens zwei Jahren und eine Mindestmarktkapitalisierung von 30 Mio. Euro. Aktuell sind 46 Unternehmen im Scale-Segment enthalten. Der Scale® 30-Index enthält die 30 liquidesten Aktien, die im Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind. Entscheidend für die Aufnahme in den Scale® 30-Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Börse Frankfurt. Die Gewichtung im Scale® 30-Index erfolgt nach Marktkapitalisierung. Vierteljährlich wird die Zusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Teilnahme an der Wertentwicklung des Index über das Zertifikat erfolgt eins zu eins, das schließt auch die Teilnahme an einer negativen Entwicklung mit ein.

Charttechnischer Ausblick: Scale©30 Kursindex



Widerstandsmarken: 1.260/1.300/1.380 Punkte

Unterstützungsmarken: 1.090/1.190 Punkte

Der Scale® 30-Index bildet einen Aufwärtstrend und hat diese Woche den Ausbruch über da Märzhoch bestätigt. Inzwischen hat der Index die nächste Hürde – das Hoch von Mai 2018 erreicht. Gelingt der Ausbruch über die Marke von 1.260 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 1.300 Punkte. Auf der Unterseite findet der Scale30 Kursindex im Bereich von 1.190 Punkten eine Unterstützung.

Scale 30-Index in Punkten; Tageschart

Betrachtungszeitraum: 17.03.2017 (Start der Indexberechnung) – 20.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Thomson Reuters



Investmentmöglichkeiten

Index-Zertifikat auf den Scale®30-Kursindex

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Scale®30 Kursindex ISIN/WKN HX5Q1M / DE000HX5Q1M1 Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 0,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 125,29 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 20.12.2020, 15:08 Uhr

