"Schäbig und schändlich" - Bundespräsident kritisiert Masken-Affäre

Berlin (Reuters) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in ungewöhnlich scharfen Worten kritisiert, dass einige Unions-Abgeordnete an der Vermittlung von Schutzmasken in der Corona-Pandemie verdient haben.

"Das ist schäbig und das ist schändlich", sagte der Bundespräsident am Freitag. "Wer so handelt, hat schlicht im Bundestag nichts verloren." Er forderte die Parteien auf, "nicht nur schnell, sondern vor allem belastbar zu klären, ob weitere Fälle zu befürchten sind." Am Abend läuft die Frist aus, bis zu der die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten der Fraktionsführung erklären sollen, dass sie nicht an der Corona-Pandemie verdient haben. Hintergrund sind Vorwürfe gegen inzwischen aus der Fraktion ausgeschiedene Parlamentarier, bei der Vermittlung von Schutzmasken mehrere hunderttausend Euro eingestrichen zu haben.

Steinmeier kritisierte, dass "ausgerechnet Abgeordnete die Hand aufhalten, bevor der bescheidene medizinische Schutz in Gestalt von Gesichtsmasken die Menschen überhaupt erreicht". Dabei hätten sie in einer Größenordnung Geld kassiert, "die das Vorstellungsvermögen normaler Leute übersteigt". Dies sei besonders verwerflich angesichts der Einschränkungen vieler Menschen in der Corona-Krise. Es gehe um sehr viel mehr als individuelles Fehlverhalten". "Es geht um das Vertrauen in die Integrität des Staates und seiner Institutionen", fügte der Bundespräsident hinzu. Die bekanntgewordenen Fälle seien "Gift für die Demokratie".

Die Unions-Fraktionsführung hatte im Laufe der Woche eine neuen Verhaltendkodex für die Abgeordneten vorgelegt. Die SPD will die Transparenz- und Antikorruptionsregeln für Bundestagsabgeordnete gesetzlich deutlich verschärfen. Ein entsprechender Gesetzentwurf sieht dafür Änderungen im Abgeordnetengesetz, dem Strafgesetzbuch und dem Parteiengesetz vor. So sollen bezahlte Beratertätigkeiten, die "in unmittelbarem Zusammenhang" mit der Ausübung des Mandats stehen, für Abgeordnete verboten werden. Betroffen wäre etwa die Politikberatung von Unternehmen. Zudem sollen Abgeordnete angeben müssen, wenn sie mehr als fünf Prozent der Stimmrechte einer Aktiengesellschaft haben. Union und SPD wollen nach Angaben aus Koalitionskreisen noch am Freitag über weitergehende Transparenzregeln sprechen.

Ausgelöst wurde die Debatte durch Vorwürfe gegen Unions-Abgeordnete in der Masken-Affäre und wegen Geldzahlungen im Zusammenhang mit Aserbaidschan. Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten sollen bis Freitagabend gegenüber der Fraktionsführung erklären, dass sie nicht finanziell von der Bekämpfung der Corona-Pandemie profitiert haben. In dieser Woche hatten bereits drei CDU/CSU-Parlamentarier die Fraktion im Zusammenhang mit der Maskenaffäre und Kontakten nach Aserbaidschan verlassen.