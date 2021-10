SCHAEFFLER - Der Dank geht an die Bären

Schaeffler AG - WKN: SHA015 - ISIN: DE000SHA0159 - Kurs: 6,750 € (XETRA)

In der Chartanalyse der Schaeffler-Aktie Mitte September hieß es: Die Aktie befindet sich folglich in einer äußerst brenzligen Situation. Denn setzt sich die Abwärtsbewegung fort, droht unter 6,80 EUR ein Test der maßgeblichen Aufwärtstrendlinie seit dem Coronacrashtief bei derzeit rund 6,55 EUR. Wiederum darunter dürften sich die Bären in Richtung 6,14 bis 6,07 EUR austoben.

Die Verkäufer hielten sich mit den Unterstützungen nicht lange auf und drückten den Wert im Zuge der Marktschwäche direkt in den Supportbereich zwischen 6,14 und 6,07 EUR. Das Tief der Korrektur lag bei 6,04 EUR, womit man analytisch zufrieden sein kann. Anschließend setzte die Aktie in das Widerstandsband zwischen 6,80 und 6,94 EUR zurück, korrigierte erneut und bildete dabei ein höheres Tief aus.

Die Bullen haben somit einen ersten wichtigen Schritt zur Stabilisierung geschafft. Für eine Trendwende im Chart ist das aber definitiv noch zu wenig. Der angesprochene Widerstandsbereich gewinnt durch den EMA50 bei rund 6,95 EUR zusätzlich an Bedeutung. Erst wenn sich der Wert durch diese Cluster an Hürden bestehend auch aus dem Abwärtstrend seit Juli und dem EMA200 bei 7,14 EUR absetzen kann, hellt sich das Bild auf. Derzeit erscheint ein Abpraller im Bereich knapp unter 7 EUR aber wahrscheinlich. Wer den Titel also im unteren 6,00-EUR-Bereich gekauft hat, sollte zumindest über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Alternativ wäre eine Stoppabsicherung unter 6,42 EUR möglich.

Fazit: Die Ausbildung eines höheren Tiefs war zuletzt ein wichtiger Schritt für die Bullen in der Schaeffler-Aktie. Doch aktuell scheint ein Durchmarsch schwierig. Investierte sollten das Kursverhalten knapp unter der 7-EUR-Marke genau beobachten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 12,60 14,04 15,02 Ergebnis je Aktie in EUR -0,64 1,05 1,20 KGV - 6 6 Dividende je Aktie in EUR 0,25 0,41 0,45 Dividendenrendite 3,69 % 6,06 % 6,65 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)