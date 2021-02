SCHAEFFLER - Wenn's mal wieder länger dauert

Schaeffler AG - WKN: SHA015 - ISIN: DE000SHA0159 - Kurs: 6,665 € (XETRA)

Mitte Dezember 2020 stellte ich die Schaeffler-Aktie als Ausbruchskandidaten näher vor. Andere Automobiltitel waren zu diesem Zeitpunkt schon weiter, doch bei Schaeffler gefiel mir der klare Trigger bei 6,80 EUR. Um den Jahreswechsel herum versuchten die Bullen tatsächlich diese Marke hinter sich zu lassen, ohne Erfolg.

Der Januar war geprägt von einer einer Konsolidierung, wobei der Stoppkurs bei 6,07 EUR schon fast ausgelöst schien. Doch kurz vor diesem Zwischentief fingen die Bullen den Wert erneut auf. Ein weiterer Ausbruchsversuch über die Marke von 6,80 EUR wurde intraday am 16. Januar wieder gekontert. Nun schaltet die Aktie erneut einen Gang höher.

Es bleibt dabei: Ein dynamischer und möglichst signifikanter Ausbruch über die Marke von 6,80 EUR muss her, um neue Kaufsignale auszulösen. Die Schaeffler-Aktie könnte in diesem Szenario Fahrt in Richtung 7,67 EUR aufnehmen. Weitere Ziele lassen sich bei 8,22 und 8,98 EUR nennen. Absicherungen bieten sich unverändert bei gut 6,00 EUR an. Aufgrund des höheren Tiefs in den vergangenen Tagen im Bereich des EMA50 könnten Ausbruchstrader, sollte es zum Kaufsignal kommen, Stopps auch bereits aggressiver unter 6,30 EUR in den Markt legen.

Fundamental erwarten Analysten für das laufende Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone. Mit KGVs von 7 und 6 ist der Titel günstig bewertet. Auch scheint eine Rückkehr zu deutlich höheren Dividendenzahlungen wieder möglich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 12,61 14,08 14,89 Ergebnis je Aktie in EUR -0,53 0,91 1,17 KGV - 7 6 Dividende je Aktie in EUR 0,24 0,39 0,45 Dividendenrendite 0,70 % 5,85 % 6,75 % *e = erwartet

Schaeffler-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)