Schäuble rät Abgeordneten Masken-Tragen in Bundestagsgebäuden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will angesichts steigender Corona-Zahlen die Hygieneregeln für die Abgeordneten verschärfen - allerdings auf freiwilliger Basis. Er sei nach Prüfung der Lage zu dem Schluss gekommen, "das Tragen von Masken in allen Liegenschaften des Deutschen Bundestages ab dem 1. September 2020 dringend zu empfehlen", heißt es in einem Schreiben des CDU-Politikers an alle Fraktionen vom Mittwoch. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Das Schreiben liegt auch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Schäuble vertritt darin zugleich die Ansicht, dass in den Büros, im Plenarsaal und in Sitzungsräumen auf das Maske-Tragen verzichtet werden könne, sobald man seinen Platz mit dem nötigen Abstand eingenommen habe oder das Wort ergreife. Er weist darauf hin, dass Mund-Nase-Bedeckungen zunehmend genutzt würden, um eine Übertragung des Corona-Virus zu vermeiden oder zumindest das Risiko zu verringern.

"Ich habe daher die Frage prüfen lassen, ob - nicht zuletzt wegen der Vorbildwirkung gegenüber der Öffentlichkeit - auch in den Liegenschaften des Deutschen Bundestages auf eine verstärkte Nutzung von Masken gedrängt werden sollte, zumal mit Beginn der Sitzungszeit im September auch zahlreiche Urlaubsrückkehrer wieder zur Arbeit erscheinen werden."

Unter den 709 Abgeordneten des Bundestags hatte es zum Beginn der Corona-Pandemie mehrere Infektionen gegeben. Im Plenarsaal gelten strenge Abstandsregeln. So bleiben zwischen den Abgeordneten jeweils zwei Plätze frei. Da dadurch die Zahl der Sitze nicht ausreicht, können Abgeordnete auch auf den Besucher- und Pressetribünen Platz nehmen./sk/DP/nas