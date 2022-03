Schauen die Bären bei Netflix auf die falschen Zahlen?

Das Management von Netflix strebt nicht nach maximalem Abonnentenwachstum um jeden Preis.

Das Unternehmen wägt den Kundenzuwachs mit vielen anderen wichtigen Überlegungen ab, z. B. mit der Preisgestaltung und der langfristigen Kundentreue.

Es geht um den langfristigen Erfolg und nicht darum, jedes Quartal an einer einzigen Kennzahl zu messen.

Wichtige Punkte

Die Skeptiker von Netflix (WKN:552484 -4,61 % ) hatten ihren großen Tag mit dem Bericht zum vierten Quartal im Januar. Das Kundenwachstum lag knapp unter den Prognosen des Managements, und die offiziellen Prognosen für die Nutzerzahlen im nächsten Quartal waren geradezu enttäuschend. Die Aktie stürzte am nächsten Tag um 21 % ab, als die Bären endlich ein paar harte Daten fanden, auf denen sie herumkauen konnten.

Allerdings konzentrieren sich die Netflix-Sorgenmacher auf den falschen Datenpunkt. Lass mich das erklären.

Die Verlangsamung der Abonnentenzahlen löst einen Ausverkauf aus

Das Managementteam sagte dies bereits in der Telefonkonferenz zum vierten Quartal. Co-CEO Reed Hastings wies darauf hin, dass das Quartal aufgrund der höheren Zuschauerbindung und der geringeren Abonnentenabwanderung gut verlaufen ist. Finanzvorstand Spencer Neumann wies darauf hin, dass Netflix auch in dieser Flaute neue Kunden gewinnt, nur langsamer als sonst. Insgesamt versuchten die Netflix-Führungskräfte, die Diskussion in eine produktivere Richtung zu lenken, aber die Bemühungen waren vergeblich.

Die Investoren nahmen die Diskussion achselzuckend zur Kenntnis und ließen den Aktienkurs von Netflix sinken.

Wie Netflix seine Finanzzahlen sieht

Ein paar Wochen später hatte Netflix eine weitere Gelegenheit, die Investoren auf die richtigen Kennzahlen hinzuweisen. In seiner Rede auf der Morgan Stanley Technology, Media, and Telecom Conference letzte Woche beschrieb Neumann kurz und bündig, wie Netflix sein Geschäft bewertet:

Ich glaube, dass man sich zu sehr auf die Abonnentenzahlen konzentriert.

Wir konzentrieren uns darauf, ein großartiges Geschäft aufzubauen. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Umsatz, unseren Gewinn und unseren Cashflow zu steigern. Dabei geht es nicht nur um die Mitgliederzahlen, sondern auch um die Steigerung des Engagements und natürlich darum, den Wert für unsere Mitglieder zu erhöhen, indem wir die Preise an diesen Wert anpassen.

Für uns geht es also um die Kombination dieser Dinge und nicht um eine Mitgliederzahl im Jahresvergleich oder Quartal zu Quartal. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir weiterhin zweistellige Umsatzzuwächse erzielen und unsere Gewinnmargen, wie wir bereits erwähnt haben, weiter steigern werden. Und das nicht nur auf dem Weg zum Cashflow-Breakeven, sondern mit einem wachsenden positiven freien Cashflow.

Netflix ist eine leidenschaftliche Marke

Mit anderen Worten: Es wäre dumm, sich ausschließlich auf das Wachstum der Mitgliederzahlen zu konzentrieren.

Zu diesem Zweck wäre Netflix vielleicht am besten damit bedient, die Preise zu senken und viele Inhalte von anderen Produzenten für wenig Geld zu lizenzieren. Dieser Ansatz würde Millionen von preissensiblen Kunden anlocken, aber diese Abonnenten hätten wenig Grund, dem Netflix-Dienst treu zu bleiben. Ein anderer Streaming-Dienst zum Schnäppchenpreis könnte diese Kunden leicht abwerben.

Netflix investiert Milliarden von Dollar in die Produktion von preisgekrönten Serien und Filmen und verlangt dann einen Premiumpreis für die Möglichkeit, diese exklusiven Inhalte zu sehen. Wie das Unternehmen im öffentlich zugänglichen langfristigen Plan erklärt, will Netflix ein erstklassiger Name sein, der die Menschen begeistert und für den sie bereit sind, mehr zu bezahlen:

„Netflix ist eine Marke, die sich auf Leidenschaft konzentriert, keine Marke, die alles macht: Starbucks, nicht 7-Eleven; Southwest, nicht United; HBO, nicht Dish.“

Es gibt ein ständiges Tauziehen zwischen Abonnentenwachstum und Monetarisierungsbemühungen. Im Moment konzentriert sich Netflix mehr auf die Steigerung des Gewinns als auf die Optimierung der Abonnentenzahlen. Wenn dann noch die Ungewissheit über die anhaltende Pandemie und die geopolitischen Spannungen hinzukommt, kann es zu einer kurzen Phase begrenzten Abonnentenwachstums kommen.

Aber das langfristige Wachstum bleibt enorm. Auf dem schmalen Grat zwischen Wachstum und Gewinn will Netflix bedeutende Bargewinne erzielen und den Großteil der Gewinne langfristig in ein solides Geschäftsmodell und ein Inhaltsportfolio investieren. Es wäre also ein großer Fehler, sich auf ein oder zwei Quartale mit moderatem Abonnentenwachstum zu versteifen.

Mit einem Abschlag von 51 % gegenüber dem Allzeithoch vom Oktober ist Netflix heute ein unbedingter Kauf.

Der Artikel Schauen die Bären bei Netflix auf die falschen Zahlen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

