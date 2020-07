Schaulaufen der Bewerber um CDU-Vorsitz und Söders auf JU-Treffen

BERLIN (dpa-AFX) - Beim JU-Deutschlandtag Mitte Oktober zeichnet sich ein Schaulaufen der Bewerber um den CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur der Union ab. Nach den Planungen der Jungen Union sollen bei dem Treffen am 17. und 18. Oktober im niedersächsischen Lohne NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der Wirtschaftspolitiker und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz sowie der Außenexperte Norbert Röttgen zu den 320 Delegierten sprechen. Ein JU-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Freitag, auch die noch amtierende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, CSU-Chef Markus Söder und Gesundheitsminister Jens Spahn seien eingeladen.

Zuerst hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" über die voraussichtlichen Gäste berichtet.

Spahn gilt als Liebling der JU, auch Merz ist bei JU-Versammlungen schon ausgiebig gefeiert worden. Die Gäste-Konstellation ist aus mehreren Gründen spannend. So dürfte aufmerksam beobachtet werden, welchem der drei Kandidaten für die Kramp-Karrenbauer-Nachfolge die Sympathien der Parteijugend gelten. Ein Signal könnte es in Lohne auch für die Kanzlerkandidatur geben. So liegt der bayerische Ministerpräsident Söder derzeit bei Umfragen in der Frage der Kanzlerkandidatur weit vor den CDU-Bewerbern. In der JU sind Mitglieder von CDU und CSU vertreten.

Auch vor dem Hintergrund von Spekulationen über einen Rollentausch zwischen Laschet und seinem Tandempartner Spahn dürfte die Reaktion der JU-Delegierten interessant sein. Angesichts von relativ schlechten persönlichen Umfragewerten Laschets gibt es in der Union Gedankenspiele darüber, dass Laschet mit Spahn tauschen und dem Gesundheitsminister die Vorsitzendenkandidatur überlassen könnte./bk/DP/eas