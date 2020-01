Schiitisches Oberhaupt im Irak - USA und Iran verschärfen Krise der Region

Bagdad/Dubai (Reuters) - Im Irak wachsen Sorgen, dass der iranisch-amerikanische Konflikt die Krise im Land und der Region verschärft.

Die gegenseitigen Angriffe beider Gegner auf irakischen Boden zeigten eine unverhohlene Missachtung der Souveränität Iraks, erklärte der ranghöchste schiitische Geistliche des Landes, Ajatollah Ali al-Sistani in einer am Freitag verbreiteten Predigt. Leidtragende seien die Menschen im Irak. Keiner ausländischen Macht sollte erlaubt werden, über das Schicksal Iraks zu bestimmen. "Die von verschiedenen Seiten, die über Macht und Einfluss verfügen, eingesetzten Mittel werden die Krise nur vertiefen und eine Lösung verhindern", erklärte Al-Sistani.

Nach der Tötung des einflussreichsten iranischen Generals Kassem Soleimani im Irak durch US-Militärs hatte der Iran Stützpunkte der USA in dem Land beschossen. Zudem steht der Iran im Verdacht, im Zuge der gegenseitigen Attacken eine Passagiermaschine abgeschossen zu haben, was die Regierung in Teheran bestreitet.