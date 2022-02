Schindler zahlt eine konstante Dividende an die Investoren

Der Schweizer Aufzug- und Rolltreppenhersteller Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212) wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 4 Franken (ca. 3,81 Euro) je Aktie ausbezahlen. Damit bleibt die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 225,60 Franken (ca. 215 Euro) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,77 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 22. März 2022 statt.

Die Umsätze von Schindler stiegen im Jahr 2021 um 5,6 Prozent auf 11,24 Mrd. Franken im Vergleich zu 2020. In Lokalwährung gerechnet stiegen die Erlöse um 5,7 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte 1,17 Mrd. Franken (Vorjahr: 1,03 Mrd. Franken). Die EBIT-Marge lag bei 10,4 Prozent (Vorjahr: 9,7 Prozent). Der Gewinn kletterte um 13,8 Prozent auf 881 Mio. Franken.

Schindler erwartet für 2022 eine Umsatzzunahme zwischen 1 und 6 Prozent in Lokalwährungen. Ein Ausblick für den Konzerngewinn wird mit der Publikation der Halbjahreszahlen bekannt gegeben. Steigende Materialkosteninflation, anhaltender Fremdwährungsdruck, Unterbrechungen in den Lieferketten und Verzögerungen auf Baustellen sowie sich unterschiedlich erholende Märkte beeinträchtigen das Geschäft von Schindler, wie am Mittwoch berichtet wurde.

Schindler wurde 1874 in Luzern gegründet. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen. Die Produkte des Konzerns aus Luzern befördern nach Firmenangaben täglich eine Milliarde Menschen.

Redaktion MyDividends.de