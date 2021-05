Schlag gegen Unterstützer-Vereine der Hisbollah in Deutschland

Berlin (Reuters) - Vor dem Hintergrund der Kämpfe im Nahen Osten hat Bundesinnenminister Horst Seehofer drei Vereine verboten, denen Unterstützung der in Deutschland verbotenen Hisbollah vorgeworfen wird.

Am frühen Mittwochmorgen habe es in sieben Bundesländern Durchsuchungen und Beschlagnahmen bei diesen Vereine gegeben, teilte das Innenministerium mit. "Wer den Terror unterstützt, wird in Deutschland nicht sicher sein. Egal in welchem Gewand seine Unterstützer in Erscheinung treten, sie werden in unserem Land keinen Rückzugsort finden", erklärte Seehofer auf Twitter mit. Den Vereinen wird vorgeworfen, unter dem Deckmantel religiöser und humanitärer Ziele in Deutschland Spendengelder für sogenannte "Märtyrer-Familien" der radikal-islamischen Hisbollah-Organisation im Libanon zu sammeln und damit letztlich Anschläge gegen Israel zu fördern.

Die Razzien fanden den Angaben zufolge in Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein statt. Bei den Vereinen handelt es sich um "Deutsche Libanesische Familie", "Menschen für Menschen" sowie "Gib Frieden", die laut Innenministerium bereits am 15. April verboten worden waren. Alle drei Vereine gelten als Ersatzorganisationen des bereits 2014 verbotenen Vereins "Waisenkinderprojekt Libanon", später umbenannt in "Farben für Waisenkinder e.V." (kurz WKP).

Der vor allem vom Libanon aus operierenden Hisbollah wird vorgeworfen, mit Gewalt und Anschlägen gegen Israel vorzugehen, dessen Existenzrecht sie abstreitet. Der militärische Arm der Hisbollah ist bereits seit 2013 von der EU als Terrororganisation eingestuft. Inmitten der seit über einer Woche anhaltenden Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und radikalen Palästinensern im Gazastreifen hatte es zuletzt auch Versuche gegeben, aus dem Libanon heraus Israel mit Raketen zu beschießen.

In Deutschland war der Kurs gegen die Hisbollah und dessen vom Verfassungsschutz beobachteten Organisationen schrittweise verschärft worden, was unter anderem Israel und die USA wiederholt gefordert hatten. Ende 2019 hatte das Bundesjustizministerium dem Generalbundesanwalt die allgemeine Strafverfolgungsermächtigung gegen die Hisbollah erteilt. Im März 2020 hatte Seehofer dann gegen die Hisbollah ein Betätigungsverbot ausgesprochen.