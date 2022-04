Schlaue Strategien für Ihre Geldanlage

Wer an der Börse erfolgreich sein möchte, braucht einen guten Plan. HypoVereinsbank onemarkets präsentiert Ihnen eine Reihe ausgewählter Trends und Strategien für Ihre Investments.

Der Duden beschreibt den Begriff Strategie als einen „Plan des eigenen Vorgehens, der dazu dient, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und in dem man diejenigen Faktoren, die in die eigene Aktion hineinspielen könnten, von vornherein einzukalkulieren versucht“. Auch bei der Geldanlage macht eine strategische Vorgehensweise Sinn. Manche Anlegerinnen und Anleger setzen beispielsweise auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen. Andere wiederum legen den Fokus auf stark wachsende Unternehmen. Auch Trendfolge-Strategien erfreuen sich großer Beliebtheit. Zu den bekanntesten Vertretern in diesem Fach gehört Michael Proffe. Mehr Informationen zu seinem Erfolgsmodell erfahren Sie in der Titelgeschichte.

Anlegen im Takt der Konjunktur

Wenn Sie sich für die Börse interessieren und nach attraktiven Anlagestrategien suchen, sind Sie bei HypoVereinsbank onemarkets genau richtig. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Anlageprodukten auf zahlreiche Themen- und Strategieindizes an. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige unserer Lösungen vorstellen. Vielleicht ist eine passende Anlage für Sie dabei. Zuerst wollen Ihnen aber den Fonds Amundi European Sector Rotation Fund – P präsentieren. Der Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer möglichst geringen Abweichung die Performance des Strategieindex European Sector Rotation Net Return Index nachzubilden. Die Strategie hinter dem Index basiert auf der Annahme, dass sich bestimmte Sektoren (Branchen) des STOXX® Europe 600 Index je nach Konjunkturphase besser bzw. schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt. Von einem positiven Konjunkturumfeld haben in der Vergangenheit insbesondere zyklische Branchen (z. B. Autosektor und Industriegüter) profitiert. In konjunkturellen Schwächephasen spielen dagegen defensive Branchen ihre Stärken aus. Dazu zählen zum Beispiel der Nahrungsmitteloder der Telekommunikationssektor.

Die Beurteilung erfolgt anhand der ifo-Geschäftserwartungen (Die ifo-Geschäftserwartungen sind eine Subkomponente des ifo-Geschäftsklimaindex. Sie signalisieren konjunkturelle Wendepunkte mit zum Teil recht deutlichem Verlauf und stellen daher einen zuverlässigen Frühindikator für die Konjunkturentwicklung dar). Zu 50 Prozent investiert die Strategie des Index in einen Branchenkorb, der auf Grundlage des jeweiligen Konjunkturumfelds eine bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt erwarten lässt. Wechseln die konjunkturellen Vorzeichen, wechselt auch der Korb, in den investiert wird (entweder zyklisch oder defensiv). Über die anderen 50 Prozent entscheidet die Kursentwicklung der letzten drei Monate. Dazu werden jeden Monat die Kurse der beiden Körbe und des STOXX® Europe 600 verglichen. Die Komponente mit der besten Entwicklung schafft es in den Index. Es werden also sowohl Konjunktursignale als auch die Aktienmarktentwicklung mit einbezogen.

Fusionen und Übernahmen

Übernahmen (englisch: acquisitions) und Fusionen (englisch: mergers) stellen Ereignisse dar, von denen positive Impulse ausgehen können. So werden bei Übernahmen häufig Preise gezahlt, die den Börsenwert der Zielunternehmen übersteigen. Auch Zusammenschlüsse können infolge etwaiger Synergieeffekte von der Börse mit Beifall aufgenommen werden. Beim Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance-Index werden vierteljährlich bis zu 20 deutsche Unternehmen ausgewählt, die auf Basis einer qualitativen Analyse eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, Ziel einer Firmenübernahme oder -fusion zu werden. Die qualitativen Kriterien werden vom Indexberater festgelegt und umfassen unter anderem die Marktstellung, die technologische Wettbewerbsfähigkeit sowie die M&A-Affinität. Dabei werden Punkte wie Branchenzugehörigkeit, Aktionärsstruktur, Analystenmeinungen sowie fundamentale Kennzahlen berücksichtigt. Investieren können Sie in den Index per HVB Open End Index Zertifikat.

Stimmungsmuster erkennen

Dass die Börse von Stimmungen getragen wird, ist keine Neuigkeit. Relativ neu sind jedoch Verfahren, die mittels Einsatz von Big Data und komplexer Algorithmen herauszufinden versuchen, bei welchen deutschen Aktien die Stimmung unter den Marktteilnehmer:innen besonders vielversprechend ist. Der Deutschland Top Aktien Index basiert auf diesem Ansatz. Basis der vierteljährlichen Überprüfungen des Index sind umfangreiche vollautomatisiert durchgeführte Analysen durch Stockpulse, einen Pionier in der Welt der Emotional Data Intelligence für die Finanzmärkte. Mit einem HVB Open End Index Zertifikat können Sie an der Wertentwicklung des Index teilnehmen.

Fokus Klima und Umwelt

Wenn es um Anlagestrategien geht, darf ein bedeutender Bereich nicht fehlen. Die Rede ist von Investments in die Megatrends Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ressourcenschonung. HypoVereinsbank onemarkets gehört zu den Pionieren bei entsprechenden Themeninvestments. Beispiel grüne Technologien. Die Klima- und Umweltziele werden mit althergebrachten Mitteln und Methoden wohl nicht zu erreichen sein. Vielmehr bedarf es innovativer Umwelttechnik, um diese Herausforderungen zu meistern. Viele werden bei dem Thema an erneuerbare Energien wie Sonnen- und Windkraft denken. Green Technology geht jedoch darüber hinaus. Themen wie Kreislaufwirtschaft & Recycling, nachhaltige Mobilität oder Energie-, Rohstoff- und Materialeffizienz werden in Zukunft ebenfalls enorm an Bedeutung gewinnen. Initiativen wie der „Der Europäische Grüne Deal“ der EU oder der „Climate Plan“ des US-Präsidenten Joe Biden treiben das Thema voran und eröffnen den hier tätigen Unternehmen vielversprechende Wachstumsperspektiven. Eine Möglichkeit, an den sich daraus ergebenden Marktchancen teilzuhaben, stellt ein HVB Open End Index Zertifikat auf den Global Green Technologies Index (Net Return) (EUR) dar. Der Index beinhaltet 25 Aktien von internationalen Unternehmen, welche bei der Entwicklung grüner Technologien eine wichtige Rolle einnehmen.

Auf Wasserstoff setzen

Wasserstoff gilt als Schlüsselelement bei der Energiewende. Er ermöglicht es, sofern er klimafreundlich hergestellt wird, die CO2-Emissionen vor allem in Industrie Energieeffizienz und die direkte Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien nicht ausreichen. Wasserstoff könnte damit eine wesentliche Rolle bei der Dekarbonisierung energieintensiver Sektoren spielen. Neben der Reduzierung der CO2-Emissionen bei industriellen Anlagen sowie dem Einsatz als nachhaltigen Treibstoff für den Verkehrssektor könnte H2 mittelfristig zudem zu einem nachhaltigen Brennstoff für die Wärmeversorgung werden. Wenn Sie in Unternehmen investieren möchten, die in der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff, Wasserstoffantrieben und Brennstoffzellen tätig sind, haben wir eine passende Lösung: Mit dem HVB Open End Index Zertifikat auf den Global Hydrogen Index II (Net Return) (EUR) holen Sie das Wasserstoffthema in Ihr Depot.

Neugierig geworden?

Haben wir mit unseren Strategie- und Themeninvestments Ihr Interesse geweckt? Weitere Beispiele für spannende Anlagebereiche und aussichtsreiche Trendmärkte finden Sie in der Tabelle unten. Oder besuchen Sie uns einfach im Internet unter onemarkets.de.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den genannten Zertifikaten um Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG handelt. Bei Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Strategieindizes und -fonds auf deutsche und europäische Aktien

Amundi European Sector Rotation Fund – P Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer möglichst geringen Abweichung die Performance des European Sector Rotation Net Return* Index abzüglich der Verwaltungsgebühren nachzubilden. Der Basiswert investiert regelbasiert in jene Sektoren in Europa, die von den verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus voraussichtlich am meisten profitieren können. Amundi European Sector Rotation Fund – P ISIN / WKN FR0013356094/A2N75 Auflagedatum 24.10.2018 Fondsvolumen EUR 383,98 Mio. Indexwährung EUR Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsentgelt 1,05 % p.a. Weitere Informationen: amundi.de

Deutschland Top Aktien Index In den Index werden bis zu 40 deutsche Aktien aufgenommen, die mittelfristig eine besonders starke Entwicklung versprechen. Die Auswahl erfolgt auf Basis von Millionen von Daten und einer Verarbeitung dieser mittels intelligenter Algorithmen. So findet man die Aktien, die von der Mehrheit der Marktteilnehmer:innen mittelfristig als vielversprechend eingestuft werden. Überprüfungen erfolgen vierteljährlich. HVB Open End Index Zertifikat ISIN / WKN DE000HZ5UBV2/HZ5UBV Rückzahlungstermin Open End*** Bezugsverhältnis 0,0096624186 Indexwährung EUR Teilhabefaktor 100 % Verwaltungsentgelt 1,50 % p.a. Verkaufspreis EUR 11,99 Weitere Informationen: onemarkets.de/HZ5UBV

Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance-Index Der Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance-Index bildet die Kursentwicklung deutscher Unternehmen ab, die aufgrund verschiedener qualitativer Kriterien eine vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, Ziel einer Firmenübernahme oder -fusion zu werden. Der Index wird vierteljährlich angepasst und ist als Performance-Index** konstruiert. HVB Open End Index Zertifikat ISIN / WKN DE000HU5JPC0/HU5JPC Rückzahlungstermin Open End*** Bezugsverhältnis 0,0944074297 Indexwährung EUR Teilhabefaktor 100 % Verwaltungsentgelt keines Verkaufspreis EUR 37,99 Weitere Informationen: onemarkets.de/HU5JBC

Hinweise:

* Nettodividenden werden reinvestiert

** Ein Performance-Index berücksichtig Zusatzerträge wie Dividenden, zusätzliche Ausschüttungen oder Bezugsrechte

*** Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Die Produktdetails werden auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Die Funktionsweise finden Sie hier.

Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Globale Indizes auf die Themen Klima- und Umweltschutz sowie Ressourcenschonung

ESG Global Anti Plastic Index (Net Return)* (EUR) Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return*) (EUR) adressiert eine globale Herausforderung: den Kampf gegen das weltweite Plastikproblem. Er bietet Anleger:innen die Möglichkeit, kompakt in Unternehmen zu investieren, die ihren Beitrag für eine bessere Verwertung von Kunststoffen – und damit zu einer grüneren Zukunft – leisten, indem sie Alternativen zu Kunststoffprodukten entwickeln, Plastikprodukte wiederverwenden oder Plastikmüll recyceln. HVB Open End Index Zertifikat ISIN / WKN DE000HVB5PL7/HVB5PL Rückzahlungstermin Open End** Bezugsverhältnis 0,100 Indexwährung EUR Teilhabefaktor 100 % Verwaltungsentgelt keines Verkaufspreis EUR 95,64 Weitere Informationen: onemarkets.de/HVB5PL

Global Green Technologies Index (Net Return)* (EUR) Die rapide steigende Relevanz von nachhaltigen Technologien dürfte an den Börsen zu einem großen Thema werden. Der Global Green Technologies Index (Net Return*) (EUR) beinhaltet 25 Aktien von internationalen Unternehmen, welche die Entwicklung grüner Technologien vorantreiben. Bei der Auswahl der Unternehmen wird zudem darauf geachtet, dass ethische und umweltverträgliche Standards eingehalten werden. HVB Open End Index Zertifikat ISIN / WKN DE000HVB4GT2/HVB4GT Rückzahlungstermin Open End** Bezugsverhältnis 0,100 Indexwährung EUR Teilhabefaktor 100 % Verwaltungsentgelt keines Verkaufspreis EUR 94,74 Weitere Informationen: onemarkets.de/HVB4GT

Global Hydrogen Index II (Net Return)* (EUR) Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Der Global Hydrogen Index II (Net Return*) bildet die Kursentwicklung von bis zu 20 Unternehmen ab, welche in der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff, Wasserstoffantrieben und Brennstoffzellen tätig sind. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. HVB Open End Index Zertifikat ISIN / WKN DE000HVB5H27/HVB5H2 Rückzahlungstermin Open End** Bezugsverhältnis 0,100 Indexwährung EUR Teilhabefaktor 100 % Verwaltungsentgelt keines Verkaufspreis EUR 183,54 Weitere Informationen: onemarkets.de/HVB5H2

HINWEISE:

* Nettodividenden werden reinvestiert

** Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Die Produktdetails werden auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Die Funktionsweise finden Sie hier. Alle genannten Produkte sind Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Weitere HVB Open End Index Zertifikate auf Themen- und Strategieindizes Strategie/Thema Basiswert ISIN Anti-Virus Global Anti Virus Health NR Index DE000HR09BX5 Wirtschaftsstandort Bayern BAIX – Bayerischer Aktienindex DE000HVB4BY3 Biotechnologie European Biotech Index DE000HX28ET5 Gaming/eSports Global eSports & Gaming Index (Net Return) (EUR) DE000HVB8EG5 Konsum UC ESG Goods for Life Index DE000HVB4GL9 Nähere Informationen zu den Produkten finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld. Die Funktionsweise finden Sie hier. Alle genannten Produkte sind Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

