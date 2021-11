Schleswig-Holstein verschärft Corona-Regeln im Innenbereich

KIEL (dpa-AFX) - Wegen der zunehmenden Zahl an Corona-Fällen sollen Ungeimpfte in Schleswig-Holstein ab Montag keinen Zutritt mehr zu Gaststätten, zum Sport in Innenräumen und zu Dienstleistungen mit Körperkontakt erhalten. Ausnahmen gelten für Friseure und medizinische und pflegerische Dienstleistungen, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch an./akl/DP/ngu