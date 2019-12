Schlichter wollen am Sonntag erneut mit Lufthansa und UFO beraten

Berlin (Reuters) - Im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO soll es am Wochenende weitere Gespräche geben, um Streiks zu verhindern.

Die zwei Schlichter wollen beide Seiten für Sonntag zu einem weiteren Treffen einladen, wie aus einer internen Mitteilung der UFO an ihre Mitglieder hervorgeht, die Reuters am Freitag vorlag. "Bei Lufthansa sind wir am Mittwoch leider zu keiner Lösung gekommen", hieß es in der Mitteilung. Sollte die Fluggesellschaft aber einem neuen Treffen zustimmen, werde UFO auch daran teilnehmen. "Auf jeden Fall haben wir am Sonntag Klarheit und werden noch Sonntagabend über die Ergebnisse informieren", hieß es. UFO hatte einen weiteren Arbeitskampf angekündigt, falls die Gespräche scheitern sollten.

Die Konfliktparteien hatten sich am Mittwoch in Frankfurt mit den Schlichtern beraten. Dabei sollte ausgelotet werden, ob es zu einer kleinen Schlichtung ausschließlich über die Tarifthemen der Kernmarke Lufthansa oder zu einer großen Schlichtung komme, in der es noch um grundsätzliche Fragen der Zusammenarbeit von Unternehmen und Gewerkschaft gehen würde.

UFO und Lufthansa hatten sich einen heftigen Streit über die Tariffähigkeit der Gewerkschaft geliefert. Es kam zu kostspieligen Streiks. Lufthansa-Chef Carsten Spohr lenkte danach ein und erklärte sich zu einer Schlichtung bereit. Diese kam bisher wegen neuer Konflikte über rechtliche Details nicht zustande. Schlichter sind der ehemalige SPD-Chef Matthias Platzeck für die Gewerkschaft und Frank-Jürgen Weise, der frühere Chef der Arbeitsagentur, für die Lufthansa. Bei den Tarifforderungen geht es um Zulagen und andere Arbeitsbedingungen.