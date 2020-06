Schlumberger berichtet über Zahlungen an Regierungen für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr

Schlumberger Limited stellt die folgende Offenlegung gemäß L. 225-102-3 des französischen Handelsgesetzbuches (French Commercial Code, „FCC“) bereit, die die Offenlegung bestimmter Zahlungen von Schlumberger Limited und seinen konsolidierten Tochtergesellschaften (zusammen das „Unternehmen“) an Regierungen für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr in Bezug auf „Rohstoffindustrien“ gemäß der Definition und den Anforderungen des FCC verlangt. Die folgenden Aufstellungen legen die Zahlungen offen, die das Unternehmen im Jahr 2019 an Regierungen in Bolivien, Georgien, Marokko, Großbritannien und den USA im Zusammenhang mit den mineralgewinnenden Aktivitäten von Schlumberger im Rahmen des FCC, einschließlich des Betriebs von Sand- und Baryt-Minen, geleistet hat.

Die Zahlungen werden in US-Dollar ausgewiesen. Wenn eine Zahlung oder eine Reihe damit zusammenhängender Zahlungen weniger als umgerechnet 100.000 EUR (111.982 USD) beträgt, wurden solche Zahlungen (in Übereinstimmung mit dem FCC) ausgenommen. Zahlungen, die in anderen Währungen als in US-Dollar erfolgen, werden auf der Grundlage des Wechselkurses zum jeweiligen Jahresdurchschnittskurs umgerechnet.1

Die Steuern schließen Steuern aus, die auf den Konsum erhoben werden, wie z.B. Mehrwertsteuern, persönliche Einkommenssteuern oder Umsatzsteuern.

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (USD in Tausend)

Bolivien Projektbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen und Gebühren Produktionsansprüche Boni Infrastrukturverbesserungen Dividenden Gesamt3 Barolivien-Mine (Baryt) 23,0 100,9 3,9 0 0 0 0 127,8 2019 Gesamt 23,0 100,9 3,9 0 0 0 0 127,8 USD Regierungsbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen und Gebühren Produktionsansprüche Boni Infrastrukturverbesserungen Dividenden Gesamt3 La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 23,0 0 0 0 0 0 0 23,0 Servicio Nacional de Registro Y Control de la Comercialización de Minerals y Metales (SENARECOM) 0 100,9 0 0 0 0 0 100,9 Gobierno Autonomo Municipal de Oruro (GAMO) 0 0 3,9 0 0 0 0 3,9 2019 Gesamt 23,0 100,9 3,9 0 0 0 0 127,8 USD

Georgien Projektbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen und Gebühren Produktionsansprüche Boni Infrastrukturverbesserungen Dividenden Gesamt3 Rustaveli 0 0 98,8 3.474,3(a) 0 0 0 3.573,1 2019 Gesamt 0 0 98,8 3.474,3 0 0 0 3.573,1 USD Regierungsbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen und Gebühren Produktionsansprüche Boni Infrastrukturverbesserungen Dividenden Gesamt3 Georgian Oil and Gas Corporation 0 0 84,8 3.474,3 0 0 0 3.559,1 Finanzministerium 0 14,0 0 0 0 0 14,0 2019 Gesamt 0 0 98,8 3.474,3 0 0 0 3.573,1 USD (a) Stellt die Zahlung in Form von Sachleistungen in Höhe von 54.179 Barrel (bbls) Rohöl dar.

Marokko Projektbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen und Gebühren Produktionsansprüche Boni Infrastrukturverbesserungen Dividenden Gesamt3 COMABAR (Baryt) 1.942,2 0 0 56,4 0 0 3.464,4 5.462,9 2019 Gesamt 1.942,2 0 0 56,4 0 0 3.464,4 5.462,9 USD Regierungsbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen und Gebühren Produktionsansprüche Boni Infrastrukturverbesserungen Dividenden Gesamt3 Allgemeine Steuerverwaltung 1.942,2 0 0 56,4 0 0 0 1.998,6 Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) 0 0 0 0 0 0 3.464,4 3.464,4 2019 Gesamt 1.942,2 0 0 56,4 0 0 3.464,4 5.462,9 USD

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland Projektbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen und Gebühren Produktionsansprüche Boni Infrastrukturverbesserungen Dividenden Gesamt3 Foss-Mine (Baryt) 29,7 114,5 4,9 0 0 0 0 149,0 Duntanlich (Baryt) 95,1 80,8 8,5 0 0 0 0 184,4 2019 Gesamt 124,8 195,2 13,4 0 0 0 0 333,4 USD Regierungsbericht Steuern Förderabgaben2 Lizenzen und Gebühren Produktionsansprüche Boni Infrastrukturverbesserungen Dividenden Gesamt3 Forestry Commission of Scotland 0 195,2 0 0 0 0 0 195,2 Scottish Environment Protection Agency (SEPA) 0 0 12,5 0 0 0 0 12,5 Schottische Polizeibehörde 0 0 0,9 0 0 0 0 0,9 HM Revenue and Customs 89,6 0 0 0 0 0 0 89,6 Perth & Kinross Council 35,2 0 0 0 0 0 0 35,2 2019 Gesamt 124,8 195,2 13,4 0 0 0 0 333,4 USD