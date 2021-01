Schlumberger gibt Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2020 bekannt

Am 21. Januar 2021 stimmte der Vorstand (Board of Directors) von Schlumberger einer Quartalsdividende von 0,125 USD je in Umlauf befindlicher Stammaktie zu. Diese ist zahlbar am 8. April 2021 an zum 17. Februar 2021 eingetragene Aktieninhaber.

Am 31. Dezember 2020 schloss Schlumberger die Übertragung von OneStim®, Schlumbergers Onshore-Hydraulic-Fracturing-Geschäft in den Vereinigten Staaten und Kanada, einschließlich seiner Druckpump-, Pumpdown-Perforations- und Perm-Fraktionssandgeschäfte, an Liberty Oilfield Services Inc. (Liberty) im Austausch gegen eine 37-prozentige Beteiligung an Liberty ab.

„Mit unserer neuen Basin- und Geschäftsbereichsstruktur sind wir bestens gerüstet, um von den zukünftigen Wachstumstreibern unserer Branche zu profitieren, insbesondere wenn wir unser digitales Wachstum vorantreiben und am Markt für Produktion und Rückgewinnung führend sind. Um schließlich unser langfristiges Ziel zu erreichen, kohlenstoffärmere und kohlenstoffneutrale Energiequellen und Technologien auf den Markt zu bringen, bauen wir unser New-Energy-Portfolio deutlich aus, um so unseren Beitrag zur Transformation einer widerstandsfähigeren, nachhaltigeren und investitionsfähigeren Energiedienstleistungsbranche zu leisten.“

„Die Qualität unserer Ergebnisse im vierten Quartal 2020 bestätigt den Fortschritt unserer Leistungsstrategie und die Neuorientierung von Schlumberger in diesem neuen Kapitel für die Branche. Aufbauend auf der schnellen Umsetzung und dem Umfang unseres Kostensenkungsprogramms konnten wir das Jahr dank beginnendem Aufschwung mit Quartalsmargen abschließen, die wieder auf dem Niveau von 2019 waren. Vor dem Hintergrund unseres erstklassigen und restrukturierten Geschäftsportfolios erkennen wir deutlich den Weg hin zu zweistelligen Margen in Nordamerika und einer deutlichen internationalen Margenverbesserung im Jahr 2021. Angesichts der Größe, Vielfalt und Umsetzungsfähigkeit unseres internationalen Geschäfts sind wir einzigartig positioniert, um von der kurz- und mittelfristigen Belebung der internationalen Ausgaben zu profitieren.

„In Nordamerika wird sich die Dynamik durch Ausgaben und Aktivitäten in der ersten Jahreshälfte 2021 in Richtung Erhaltungsniveau fortsetzen, wenn auch gedämpft durch Kapitaldisziplin und Branchenkonsolidierung. International wird nach den saisonalen Einflüssen des ersten Quartals 2021 und als Reaktion der OPEC+ auf die steigende Ölnachfrage mit höheren Ausgaben ab dem zweiten Quartal 2021 gerechnet. Die verstärkte Aktivität wird sich über die kurzzyklischen Märkte hinaus erstrecken, auf breiter Basis erkennbar sein und auch Offshore einschließen. Dies war bereits im vierten Quartal zu beobachten.

„Was die makroökonomischen Aussichten anbetrifft, so sind die Ölpreise gestiegen, was durch die jüngste angebotsorientierte OPEC+-Politik, die kontinuierliche Einführung des COVID-19-Impfstoffs und multinationale Konjunkturmaßnahmen begünstigt wurde – somit steigt der Optimismus hinsichtlich einer Erholung der Ölnachfrage im Laufe des Jahres 2021. Wir glauben in Übereinstimmung mit den jüngsten Berichten von Branchenanalysten, dass hierdurch die Voraussetzungen für eine Erholung der Ölnachfrage auf das Niveau von 2019 spätestens im Jahr 2023 oder sogar früher geschaffen werden, was eine mehrjährige zyklische Erholung im Zuge einer Erholung der Weltwirtschaft unterstützen würde. Sofern sich diese makroökonomischen Prognosen nicht verschlechtern, wird dies sowohl in Nordamerika als auch international zu einem deutlichen Anstieg der Aktivitäten führen.

„Der Cashflow aus Geschäftstätigkeit im vierten Quartal betrug 878 Millionen USD und der freie Cashflow lag trotz Abfindungszahlungen in Höhe von 144 Millionen USD bei 554 Millionen USD. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Cashflow-Generierung im Jahr 2021 weiter verbessern und so einen Schuldenabbau ermöglichen können.

„Im Vergleich zum vorangehenden Quartal stiegen im vierten Quartal das Betriebsergebnis vor Steuern und das bereinigte EBITDA um 14 % bzw. 9 %. Die operative Gewinnmarge vor Steuern und die bereinigte EBITDA-Marge stiegen auf 12 % bzw. 20 % an und erreichten damit trotz eines Umsatzrückgangs von 33 % im Vergleich zum Vorjahresquartal das gleiche Niveau wie im vierten Quartal 2019. Im Vergleich zum Vormonat lag die EBITDA-Marge bei 34 %, was die Fähigkeit unserer neuen Geschäftsbereiche verdeutlicht, den operativen Leverage zu verbessern und uns auf den bevorstehenden Wachstumszyklus vorzubereiten.

„Der Umsatz im Bereich Digital & Integration stieg im Vergleich zum Vorquartal um 13 %, angetrieben durch APS-Projekte (Asset Performance Solutions), gestiegene Verkäufe von seismischen Multiclient-Lizenzen und höhere internationale Umsätze im Bereich digitale Lösungen und Software. Der Umsatz in den Bereichen Lagerstättenleistung und Bohrlochkonstruktion stieg um 3 % bzw. 2 % aufgrund stärkerer Aktivitäten in Nordamerika, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Asien, die teilweise durch die saisonale Winterabschwächung in Russland wieder ausgeglichen wurden. Der Umsatz des Bereichs Produktionssysteme stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % und wuchs sowohl in Nordamerika als auch international.

Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit sie mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen. Nordamerika Der Umsatz im Bereich Nordamerika stieg mit 1,2 Milliarden USD gegenüber dem Vorquartal um 13 %, wobei sowohl an Land als auch im Offshore-Bereich ein starkes Wachstum verzeichnet wurde. Die Umsätze an Land stiegen durch die Aktivitäten im Bereich Bohrlochkonstruktion mit einer höheren Anzahl von Bohranlagen und die Aktivitäten von OneStim durch zusätzliche Flottenverlagerungen. Die Offshore-Umsätze stiegen aufgrund höherer Verkäufe von Unterwasser-Produktionssystemen und seismischen Multiclient-Lizenzen am Jahresende. International Der Umsatz in der Region Lateinamerika in Höhe von 969 Millionen USD stieg im Vergleich zum Vorquartal um 17 %, wobei die Stärke in Ecuador, Kolumbien, Offshore-Brasilien, Guyana und Argentinien anhielt. In Ecuador stieg der Umsatz aufgrund von APS-Projekten, vermehrten Verkäufen von Bohrlochproduktionssystemen, verstärkten Interventionsdienstleistungen und einer Erholung der Bohraktivitäten. In Kolumbien stieg der Umsatz durch die Aufnahme von Bohrprojekten, in Brasilien durch die Wiederaufnahme von Offshore-Bohrungen und den Verkauf von Produktionssystemen, in Guyana durch verstärkte Interventions- und Stimulationsaktivitäten und in Argentinien durch vermehrte Bohraktivitäten. Der Umsatz in der Region Europa/GUS/Afrika in Höhe von 1,4 Milliarden USD sank gegenüber dem Vorquartal um 2 %, was hauptsächlich auf die saisonal bedingte Verlangsamung der Aktivitäten in Russland und Zentralasien im Winter zurückzuführen ist, während die Aktivitäten in Angola, Nigeria, Gabun und mehreren europäischen Ländern deutlich zunahmen. In Angola stieg der Umsatz durch die Aufnahme von Bohrprojekten, in Skandinavien durch den verstärkten Verkauf von Unterwasser- und Bohrlochproduktionssystemen, in Gabun und Nigeria durch die Aufnahme neuer Projekte und in Mosambik durch den Verkauf von seismischen Multiclient-Lizenzen. Maßgebliche Umsätze mit digitalen Lösungen und Software wurden in Russland, Skandinavien, Rumänien, der Ukraine und der Türkei erzielt. Der Umsatz der Region Naher Osten und Asien in Höhe von 2,0 Milliarden USD stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 %. Umsatzzuwächse gab es vor allem in China, Indien und im Oman, diese wurden jedoch teilweise durch Rückgänge in Ägypten, Ostasien und Kuwait ausgeglichen. Der Umsatz in China stieg durch den Verkauf von Produktionssystemen und digitalen Lösungen sowie durch verstärkte Bohr- und Messaktivitäten. Der Verkauf von Produktionssystemen sorgte in Indien und im Oman für Wachstum, während er in Ägypten, Ostasien und Kuwait zurückging. Der Umsatz in Saudi-Arabien war stabil, da geringere Stimulations-, Logging- und Bohraktivitäten durch gestiegene Verkäufe von Produktionssystemen ausgeglichen wurden. Der Umsatz in Katar war ebenfalls stabil, da geringere Stimulationsaktivitäten durch stärkere Bohraktivitäten ausgeglichen wurden. Ergebnisse nach Geschäftsbereich Digital & Integration (Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 31. Dez. 2020 30. Sept. 2020 31. Dez. 2019 gegenüber Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 833 USD 740 USD 1.112 USD 13 % -25 % Betriebsgewinn vor Steuern 270 USD 202 USD 259 USD 33 % 4 % Betriebsmarge vor Steuern 32,4 % 27,3 Prozent 23,2 Prozent 507 Basispunkte 914 Basispunkte Der Umsatz im Bereich Digital & Integration in Höhe von 833 Millionen USD, der zu 83 % aus den internationalen Märkten herrührt, stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 %. Der internationale Umsatz stieg um 14 % und der Umsatz in Nordamerika um 6 % gegenüber dem Vorquartal. Der Umsatz des Bereichs Digital & Integration stieg aufgrund von APS-Projekten, höheren Umsätzen aus seismischen Multiclient-Lizenzen in Mosambik, auf dem US-Festland und im US-amerikanischen Golf von Mexiko sowie durch vermehrte Verkäufe von digitalen Lösungen und Software auf internationaler Ebene. Die Betriebsmarge vor Steuern von 32 % des Bereichs Digital & Integration stieg im Vergleich zum Vorquartal um 507 Basispunkte. Die Margenverbesserung war hauptsächlich an den internationalen Märkten zu verzeichnen und wurde durch eine verbesserte Profitabilität bei APS-Projekten, digitalen Lösungen und dem Verkauf seismischer Multiclient-Lizenzen aufgrund höherer Aktivität angetrieben. Lagerstättenleistung (Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 31. Dez. 2020 30. Sept. 2020 31. Dez. 2019 gegenüber Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 1.247 USD 1.215 USD 2.122 USD 3 % -41 % Betriebsgewinn vor Steuern 95 USD 103 USD 227 USD -8 % -58 % Betriebsmarge vor Steuern 7,6 % 8,4 % 10,7 % -84 Basispunkte -307 Basispunkte Der Umsatz des Bereichs Lagerstättenleistung von 1,2 Milliarden USD, wovon 73 % auf die internationalen Märkte zurückzuführen waren, stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 %. Der internationale Umsatz ging um 3 % zurück, während der Umsatz in Nordamerika gegenüber dem Vorquartal um 23 % stieg. Der Umsatzanstieg wurde durch verstärkte OneStim-Aktivitäten in Nordamerika, vermehrte Interventionsleistungen aus Projektanläufen in Ecuador und Kolumbien sowie vermehrte Interventions- und Stimulationsaktivitäten in Guyana getragen. Dieser Anstieg wurde jedoch teilweise durch die Saisonalität in Russland und die reduzierten Stimulations-, Interventions- und Evaluierungsaktivitäten in Saudi-Arabien und Katar ausgeglichen. Die Betriebsmarge vor Steuern von 8 % im Bereich Lagerstättenleistung verringerte sich im Vergleich zum Vorquartal um 84 Basispunkte, was trotz der verbesserten Aktivitäten in Nordamerika auf die Saisonalität in Russland zurückzuführen ist. Bohrlochkonstruktion (Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 31. Dez. 2020 30. Sept. 2020 31. Dez. 2019 gegenüber Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 1.866 USD 1.835 USD 3.009 USD 2 % -38 % Betriebsgewinn vor Steuern 183 USD 172 USD 373 USD 6 % -51 % Betriebsmarge vor Steuern 9,8 % 9,4 % 12,4 % 42 Basispunkte -261 Basispunkte Der Umsatz des Bereichs Bohrlochkonstruktion von 1,9 Milliarden USD, wovon 84 % auf die internationalen Märkte zurückzuführen sind, stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 %. Der Umsatz in den Regionen International und Nordamerika stieg um 1 % bzw. 7 %. Der Umsatzanstieg war auf verstärkte Mess-, Bohr- und Fluidaktivitäten in Nordamerika, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Asien zurückzuführen, die teilweise durch die Saisonalität in Russland ausgeglichen wurden. Der Umsatzanstieg in Nordamerika ging auf eine höhere Anzahl von Bohranlagen an Land zurück, während der Umsatzanstieg in Lateinamerika auf die Wiederaufnahme von Bohraktivitäten in Ecuador, vor der brasilianischen Küste, in Guyana und Argentinien sowie auf Projektanläufe in Kolumbien zurückzuführen war. Der Umsatzanstieg in Afrika war das Ergebnis von Projektanläufen in Angola, Gabun und Nigeria, während das Wachstum im Nahen Osten und in Asien auf verstärkte Bohraktivitäten in China und Katar zurückzuführen war. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich die Betriebsmarge vor Steuern im Bereich Bohrlochkonstruktion von 10 % um 42 Basispunkte. Die Marge in Nordamerika verbesserte sich aufgrund verstärkter Bohraktivitäten an Land, während die internationale Marge nahezu unverändert blieb. Produktionssysteme (Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 31. Dez. 2020 30. Sept. 2020 31. Dez. 2019 gegenüber Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 1.649 USD 1.532 USD 2.131 USD 8 % -23 % Betriebsgewinn vor Steuern 155 USD 132 USD 206 USD 18 % -24 % Betriebsmarge vor Steuern 9,4 % 8,6 % 9,6 % 82 Basispunkte -23 Basispunkte Der Umsatz des Bereichs Produktionssysteme von 1,6 Milliarden USD, wovon 74 % auf die internationalen Märkte zurückzuführen sind, stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 %. Der Umsatz in den Regionen International und Nordamerika stieg um 7 % bzw. 11 %, was auf höhere Umsätze mit Unterwasser-, Midstream- und Oberflächenproduktionssystemen und Dienstleistungen in allen Bereichen zurückzuführen war. Der Umsatz bei Unterwasser-Produktionssystemen in Nordamerika, Skandinavien, Nigeria, Angola, China und Indien stieg. Der Umsatz bei Oberflächenproduktionssystemen in Nordamerika, Argentinien, Saudi-Arabien und im Irak stieg. Der Verkauf von Midstream-Produktionssystemen stieg in Brasilien, Mexiko, Saudi-Arabien, Oman und Nordafrika. Die Betriebsmarge vor Steuern des Bereichs Produktionssysteme in Höhe von 9 % stieg im Vergleich zum Vorquartal um 82 Basispunkte, was auf einen höheren Beitrag aus dem langzyklischen Unterwassergeschäft und eine Rentabilitätsverbesserung bei Bohrloch- und Oberflächenproduktionssystemen aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen und höherer Aktivität zurückzuführen war. Eckpunkte des Quartals Der Erholungszyklus hat begonnen, die Digitalisierung gewinnt an Fahrt und genehmigte Projekte an Land und vor der Küste beginnen, während andere kurz vor der finalen Investitionsentscheidung stehen. In diesem sich verbessernden Umfeld kann Schlumberger immer wieder mehrjährige, insbesondere internationale Aufträge erhalten. Im Quartal erhaltene Aufträge sind u. a.: Schlumberger und OMV haben einen Fünf-Jahres-Vertrag mit einem Wert von bis zu 160 Millionen USD über die Implementierung von KI- und digitalen Lösungen, die auf der kognitiven E&P-Umgebung DELFI* basieren, im gesamten Unternehmen von OMV unterzeichnet. Das Upstream-Untergrundteam von OMV hat mithilfe von KI-gestützten Workflows in der DELFI-Umgebung bereits 200 Modellrealisierungen mit einer mehr als 70 % höheren Geschwindigkeit simuliert und mit der kohärenten Bohrlochbauplanungslösung DrillPlan* acht Bohrlöcher in der Zeit geplant, die normalerweise für die Planung eines Bohrlochs benötigt wird. Im Rahmen des Vertrages werden die beiden Unternehmen gemeinsam daran arbeiten, die Effizienz der weltweiten Aktivitäten von OMV zu steigern und die genaue Kenntnis der Lagerstätten dafür nutzen, um sowohl die Planung von Bohrungen als auch die der Felderschließung zu beschleunigen. OneSubsea wurde von Petrobras mit der Lieferung von Unterwasser-Produktionssystemen, Installation und Inbetriebnahme sowie Interventionsdienstleistungen für das Projekt Mero-3 180 km vor der Küste von Rio de Janeiro im Libra-Block beauftragt. Der Vertrag über die Unterwasser-Produktionssysteme von Mero 3 umfasst zwölf vertikale unterseeische Eruptionskreuze, die für die technischen Anforderungen des Mero-Feldes entwickelt wurden, sowie vier Unterwasser-Verteilereinheiten, Ersatzteile und zugehörige Dienstleistungen. Die unterseeischen Eruptionskreuze werden mit einer FPSO-Anlage verbunden, die für eine Produktion von 180.000 Barrel/Tag (bbl/d) ausgelegt ist. Von der Kuwait Oil Company (KOC) erhielt Schlumberger einen leistungsbasierten Auftrag mit einer Laufzeit von sieben Jahren über die Installation von bis zu 1.650 Elektrotauchpumpen (ESPs). Hintergrund dieses Auftrags ist, dass KOC bemüht ist, die langfristige Produktion seiner reifenden Felder zu verbessern, wofür die ESP-Technologie optimal geeignet ist. Die neue Branchenlandschaft erfordert eine erhöhte Disziplin bei den Kapitalinvestitionen und maximale Effizienz bei Produktion und Rückgewinnung. Schlumberger entwickelt und implementiert Technologien und Prozesse, die den Kunden helfen, den Wert ihrer bestehenden Anlagen zu steigern, indem sie die Produktion verbessern und die Rückgewinnung steigern. Beispiele aus dem Quartal: In Libyen erhielt Schlumberger den Zuschlag für ein integriertes 100 Bohrlöcher umfassendes Projekt und hat die Produktion der ersten Gruppe von 35 Bohrlöchern reaktiviert und verbessert, wodurch die Arabian Gulf Oil Company (AGOCO) ihre Ziele hinsichtlich einer Produktionssteigerung erreichen konnte. Teams aus unserem gesamten Portfolio arbeiten an dem Projekt mit, das Front-End-Engineering, die Auswahl von Kandidaten und die Ausführung von Interventionen an stillgelegten Bohrlöchern umfasst. Die bereits an AGOCO übergebene Gruppe von Bohrlöchern generiert nun die doppelte tägliche Ölproduktion und 45 % weniger Wasser im Vergleich zu ihrer Leistung vor der Stilllegung. In Indonesien setzte Schlumberger erstmals in diesem Land erfolgreich ACTive* Echtzeit-Downhole-Coiled-Tubing-Services und CIRP*-Geräte für Einschub und Entfernung unter Druck ein, um ein Netto-Intervall von 800 Fuß auf einmal für Pertamina EP Cepu zu perforieren. Die Rigless-Interventionslösungen ermöglichten eine effektive Fertigstellungsmethode mit minimalen Interventionsläufen und präziser Tiefenplatzierung bei Gasquellen mit hohem Ausstoß. Hierbei handelt es sich auch um die weltweit erste Anwendung der verteilten Temperaturmessung und Inversionsanalyse ACTive DTS* durch Schlumberger an einem aktiven Bohrloch mit einem Fluss von 60 MMscf/d Gas mit 8.000 ppm H2S und 25 % CO2 enthält. Dieses Projekt gilt als wichtiger Meilenstein für das Land und soll bis zum vierten Quartal 2021 Gas aus dem Jambaran-Tiung Biru-Feld mit einer durchschnittlichen Rohgasproduktion von 315 MMscf/d aus sechs Bohrlöchern fördern. In Libyen schloss Schlumberger für die Sirte Oil Company die Umrüstung von 24 Bohrlöchern von Gaslift auf ESPs ab, wodurch die Produktionsziele des Unternehmens für 2020 innerhalb des Budgets übererfüllt werden konnten. Vor der Installation der ESPs wurde eine Kombination aus Technologien – einschließlich des RAZOR BACK*-Bohrrohrreinigungswerkzeugs, des MAGNOSTAR*-Hochleistungsmagneten und des USI*-Ultraschall-Imagers– zur Vorbereitung und Inspektion des Bohrrohrs eingesetzt. Durch die kontinuierliche Überwachung mithilfe des Lift IQ* Produktions-Lebenszyklus-Management-Service wurden die Ausfallzeiten minimiert, die Produktion maximiert und die Gesamtbetriebskosten für alle 24 Bohrlöcher reduziert, was dazu beitrug dazu, dass das Projekt – deren Ziel eine zusätzliche Produktion von 20.000 Barrel pro Tag war – früher als geplant abgeschlossen werden konnte. Unser Fit-for-Basin-Ansatz im Rahmen unserer Leistungsstrategie hilft Betreibern dabei, ihre Herausforderungen zu meistern und ihre technischen Grenzen zu überwinden. Durch innovative Technologien, die an den lokalen geologischen Kontext angepasst sind, auf die regionale Dynamik zugeschnittene Geschäftsmodelle und eine verbesserte Wertschöpfung im Land ist Schlumberger Vorreiter bei der Beckeninnovation und ermöglicht unseren Kunden einen Leistungssprung. Beispiele aus dem Quartal: In Argentinien arbeitete YPF S.A. bei der Bohrung des ersten Feldes mit superlateralen Bohrlöchern durch die unkonventionelle Vaca-Muerta-Formation eng mit Schlumberger zusammen. Der zusätzliche Einsatz des steuerbaren NeoSteer*-At-Bit-Systems für das umfassende Reservoir-Management und die Reservoir-Charakterisierung führte zur erfolgreichen Bohrung von „Extended-Reach“-Lateralbohrungen mit verlängerter Ausdehnung und einer Länge von mehr als 3.887 m und ermöglichte den Zugang zu einer Ölreserve von einer Million Barrel, die andernfalls hätte erschlossen werden können. Die NeoSteer CL*-Kurve und das lenkbare laterale At-Bit-System sorgten für die von YPF geforderten längeren, glatteren Lateralbohrungen. In Malaysia wurde die TruLink*-Technologie für definitive dynamische Vermessung während des Bohrens in drei Bohrlöchern für PETRONAS Carigali vor der Küste von Sarawak eingesetzt. Die TruLink-Servicetechnologie arbeitet mit kontinuierlichen Sechsachs-Vermessungen – und ist somit ein hochmoderner Ersatz für herkömmliche, statische Sechsachs-Vermessungen während des Bohrens. Durch den Einsatz der definitiven dynamischen Vermessungstechnologie konnte das Bohrteam von PETRONAS bis zu einem Tag Bohrzeit pro Bohrloch einsparen und gleichzeitig die Sicherheit der Bohrlochposition maßgeblich verbessern. Während die Branche die digitale Transformation weiter umsetzt, arbeiten wir gemeinsam mit Kunden und Fachleuten an der Entwicklung und Anwendung neuartiger KI-Lösungen und Lösungen des maschinellen Lernens, die auf unserer digitalen Plattform zur Verfügung gestellt werden, um einen deutlichen Wandel bei der Prozesseffizienz herbeizuführen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben Schlumberger, AIQ und Group 42 (G42) eine strategische Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI, maschinellem Lernen und Datenlösungen für den weltweiten Explorations- und Produktionsmarkt (E&P) unterzeichnet. G42, ein führendes KI- und Cloud-Computing-Unternehmen in der Region, hat ein Joint Venture mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) gegründet, aus dem AIQ hervorgegangen ist. Die drei Unternehmen werden ihr kombiniertes Fachwissen in den Bereichen digitale Technologie, High-Performance-Computing und Cloud-Speicher nutzen, um die digitale Transformation in der weltweiten Energiebranche voranzutreiben und eine neue Dimension der Effizienz zu realisieren. Immer mehr unterschiedliche Kunden in verschiedenen Regionen und mit verschiedenen Anwendungsfällen – von der Steigerung der unternehmensweiten Leistungsfähigkeit bis hin zur Förderung der nationalen Energiestrategie – entscheiden sich für die digitalen Technologien von Schlumberger mit dem Ziel, die Anlageneffizienz, die Betriebskosten und die Leistung zu verbessern. PETRONAS wird gemeinsam mit Schlumberger daran arbeiten, eine intelligente Datenplattform und digitale Lösungen auf Grundlage der kognitiven E&P-Umgebung DELFI einzusetzen. Dieser Einsatz ermöglicht es den Anwendern, mehrere Entwicklungsszenarien unter verschiedenen Marktbedingungen schnell zu bewerten, die Felderschließungskosten zu senken und Investitionsentscheidungen zu verbessern. In Brasilien gehört nun auch Enauta, ein führendes inländisches Offshore-Explorationsunternehmen, zu der wachsenden Zahl mittelständischer Unternehmen, die die kognitive E&P-Umgebung DELFI von Schlumberger für ihre digitale Reise einsetzen. Die skalierbare, offene und kollaborative DELFI-Umgebung wird es Enauta ermöglichen, eine verbesserte Effizienz, Genauigkeit und domänenübergreifende Integration zu erreichen. Die Anwendung unserer digitalen Lösungen geht zudem über unsere Kernbranche hinaus und unterstützt Kunden, die sich aktiv an der Energiewende beteiligen. In den Niederlanden hat sich Energie Beheer Nederland (EBN B.V.), ein vom niederländischen Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik gegründetes Unternehmen, für die kognitive E&P-Umgebung DELFI entschieden, um die Umsetzung der Energiewende-Strategie des Landes zu unterstützen. Plan der Niederlande ist es, in Kontinentaleuropa der Vorreiter bei der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung zu sein und gleichzeitig die Entwicklung erneuerbarer und nachhaltiger Energiequellen wie der Geothermie voranzutreiben. Die Cloud-basierte DELFI-Umgebung und das SaaS-Modell bieten Flexibilität und sind gleichzeitig robust genug, um den Umfang und die Komplexität der unterirdischen Lösungen zu bewältigen, die zum Erreichen dieser Ziele für eine ganze Reihe von Energiequellen erforderlich sind. Die Dekarbonisierung ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine enorme Chance für Schlumberger, bei der wir unser geistiges und geschäftliches Kapital im Einklang mit unserer Selbstverpflichtung, Vorreiter des Wandels unserer Branche hin zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung zu sein, nutzen können. Schlumberger New Energy konzentriert sich auf kohlenstoffarme und kohlenstoffneutrale Energietechnologien. Der Ausbau des Portfolios gewinnt weiter an Dynamik und nimmt im Jahr 2020 an Fahrt auf. Im Bereich Wasserstoff erhielten Schlumberger New Energy, die französische Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) und Partner die Genehmigung der Europäischen Kommission für die Gründung von Genvia™, einem Technologieunternehmen für die Produktion sauberen Wasserstoffs. In einem einzigartigen Modell einer öffentlich-privaten Partnerschaft verfügt Genvia über das kombinierte Know-how und die Erfahrung von Schlumberger, CEA und Partnern. Das neue Projekt wird die Entwicklung und den ersten industriellen Einsatz der reversiblen Hochtemperatur-Festoxid-Elektrolyseur-Technologie von CEA beschleunigen. Ziel des Vorhabens ist es, die effizienteste und kostengünstigste Technologie zur Herstellung von sauberem Wasserstoff zu liefern, einem vielseitigen Energieträger und zentralen Bestandteil der Energiewende. Im Bereich Geoenergie hat Celsius Energy, ein Projekt von Schlumberger New Energy, mit dem Beheizen des Schlumberger Technology Center in Clamart, Frankreich, mithilfe der ersten Installation seiner neuartigen Lösung zum Heizen und Kühlen von Gebäuden begonnen. Der CO2-Fußabdruck wird maßgeblich reduziert, während die thermische Behaglichkeit in der Anlage aufrechterhalten wird. Dies ist möglich, indem Geoenergie aus dem Untergrund durch ein proprietäres Netzwerk von zehn flachen Brunnen mit geringer Grundfläche in Kombination mit einem Wärmetauschsystem genutzt wird. Eine automatisierte digitale Plattform wird eingesetzt, um die Temperatur zu steuern und die Energie in diesem 3.000 Quadratmeter großen Gebäude während des gesamten Jahres zu optimieren. Finanzübersicht Zusammengefasste konsolidierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung (Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie) Viertes Quartal Zwölfmonatszeitraum Zeiträume bis 31. Dezember 2020 2019 2020 2019 Umsatz 5.532 USD 8.228 USD 23.601 USD 32.917 USD Zinsen und sonstige Erträge (1) 69 25 163 86 Gewinne aus dem Verkauf von Unternehmenswerten (1) 104 247 104 247 Ausgaben Umsatzkosten 4.828 7.127 21.000 28.720 Forschung und technische Entwicklung 129 190 580 717 Gemeinkosten und Verwaltungskosten 71 129 365 474 Wertminderungen und Sonstiges (1) 62 456 12.658 13.148 Beteiligung 144 146 563 609 Gewinn/(Verlust) vor Steuern (1) 471 USD 452 USD (11.298) USD (10.418) USD Steueraufwand (-vorteil) (1) 89 109 (812) (311) Nettogewinn/(-verlust) (1) 382 USD 343 USD (10.486) USD (10.107) USD Nettogewinn aus Minderheitsbeteiligungen 8 10 32 30 Auf Schlumberger entfallender Nettogewinn/(-verlust) (1) 374 USD 333 USD (10.518) USD (10.137) USD Verwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie von Schlumberger (1) 0,27 USD 0,24 USD (7,57) USD (7,32) USD Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien 1.392 1.384 1.390 1.385 Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien mit angenommener Verwässerung 1.411 1.396 1.390 1.385 In Ausgaben enthaltene Wertminderungen und Abschreibungen (2) 583 USD 848 USD 2.566 USD 3.589 USD (1) Weitere Einzelheiten finden sich im Abschnitt „Belastungen und Gutschriften“. (2) Enthält Wertminderungen des Anlagevermögens und der Sachanlagen, Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte, Aufwendungen für seismische Multiclient-Daten und APS-Investitionen. Zusammengefasste konsolidierte Bilanz (Angaben in Mio.) 31. Dez. 31. Dez. Assets 2020 2019 Umlaufvermögen Barmittel und kurzfristige Kapitalanlagen 3.006 USD 2.167 USD Forderungen 5.247 7.747 Sonstiges Umlaufvermögen 4.666 5.616 12.919 15.530 Anlagevermögen 6.826 9.270 Seismische Multiclient-Daten 317 568 Firmenwert (Goodwill) 12.980 16.042 Immaterielle Vermögenswerte 3.455 7.089 Sonstige Aktiva 6.072 7.813 42.569 USD 56.312 USD Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten Laufende Verbindlichkeiten und Rückstellungen 8.442 USD 10.663 USD Geschätzte Verbindlichkeiten für Ertragssteuer 1.015 1.209 Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten 850 524 Auszuschüttende Dividenden 184 702 10.491 13.098 Langfristige Verbindlichkeiten 16.036 14.770 Latente Steuern 19 491 Pensionsnebenleistungen 1.049 967 Sonstige Verbindlichkeiten 2.485 2.810 30.080 32.136 Eigenkapital 12.489 24.176 42.569 USD 56.312 USD Liquidität (Angaben in Mio.) Komponenten der Liquidität 31. Dez. 2020 30. Sept. 2020 31. Dez. 2019 Barmittel und kurzfristige Kapitalanlagen 3.006 USD 3.837 USD 2.167 USD Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten (850) (1.292) (524) Langfristige Verbindlichkeiten (16.036) (16.471) (14.770) Nettoverbindlichkeiten (1) (13.880) USD (13.926) USD (13.127 USD) Details zu Veränderungen der Liquidität folgen: Zwölf Viertes Zwölf Monate Quartal Monate Zeiträume bis 31. Dezember 2020 2020 2019 Nettogewinn (-verlust) (10.486) USD 382 USD (10.107) USD Belastungen und Gutschriften, abzüglich Steuern (2) 11.474 (65) 12.191 988 317 2.084 USD Wertminderungen und Abschreibungen (3) 2.566 583 3.589 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 397 79 405 Änderung beim Betriebskapital (833) (11) (551) Sonstiges (174) (90) (96) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (4) 2.944 878 5.431 Investitionsausgaben (1.116) (258) (1.724) APS-Investitionen (303) (51) (781) Kapitalisierte seismische Multiclient-Daten (101) (15) (231) Freier Cashflow (5) 1.424 554 2.695 Ausgeschüttete Dividenden (1.734) (174) (2.769) Aktienrückkaufprogramm (26) - (278) Erträge aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen - - 219 Firmenakquisitionen und Investitionen, abzüglich erworbener Barmittel und übernommener Verbindlichkeiten (33) - (23) Nettoerlöse aus Veräußerungen und Gründung von Sensia 434 109 586 Rückzahlung von Finanzierungsleasing-Verbindlichkeiten (188) (188) - Sonstiges (35) (32) (204) Veränderung der Nettoverschuldung vor Auswirkungen von Wechselkursveränderungen auf die Nettoverschuldung (158) 269 226 Auswirkungen von Wechselkursveränderungen auf die Nettoverschuldung (595) (223) (79) Anstieg der Nettoverbindlichkeiten (753) 46 147 Nettoverbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums (13.127) (13.926) (13.274) Nettoverbindlichkeiten zum Ende des Zeitraums (13.880) USD (13.880) USD (13.127) USD (1)