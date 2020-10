SCHLUMBERGER - Mit Schmackes in Richtung Jahrestief

Schlumberger N.V. (Ltd.) - WKN: 853390 - ISIN: AN8068571086 - Kurs: 15,335 $ (NYSE)

Das Erdölexplorations- und Ölfeldserviceunternehmen Schlumberger hat heute die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal vorgelegt. Und erneut fielen diese desaströs aus. Der Gewinn je Aktie sank verglichen mit dem Vorjahresquartal um fast zwei Drittel auf 0,16 USD. Damit übertraf Schlumberger die Erwartungen des Marktes von 0,12 USD je Aktie. Der Umsatz gab ebenfalls deutlich von 8,54 Mrd. USD auf 5,26 Mrd. USD nach. Hier hatten Analysten mit 5,38 Mrd. USD mehr erwartet.

Für das Gesamtjahr 2020 rechnen Analysten mit einem Umsatzrückgang auf 23,53 Mrd. USD, 2021 dürfte sich dieser Negativtrend in Richtung 21,70 Mrd. USD fortsetzen. Nach einem herben Verlust von 7,80 USD je Aktie kalkulieren Experten nächstes Jahr mit dem Turnaround und einem Gewinn je Aktie von 0,69 USD.

Aus charttechnischer ist das Bild klar: Der langfristige Abwärtstrend bei dem Wert ist ungefährdet. Auch steht die Erholung seit dem Coronacrashtief inzwischen auf mehr als wackeligen Beinen. Unter dem Zwischentief bei 14,52 USD könnte die Aktie im vierten Quartal in Richtung des Allzeittiefs bei 11,87 USD fallen. Wird auch dieses unterboten, könnte sich der Abwärtstrend noch einmal verschärfen. Erholungen treffen kurzfristig bei 17,30 USD auf einen Widerstand aus EMA50 und der jüngsten Abrisskante. Dort könnten sich antizyklische Shorts anbieten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 32,92 23,53 21,70 Ergebnis je Aktie in USD -7,32 -7,80 0,69 KGV - - 22 Dividende je Aktie in USD 2,00 1,06 0,50 Dividendenrendite 13,18 % 6,99 % 3,30 % *e = erwartet

Schlumberger-Aktie

