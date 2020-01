Schluss mit dem Sparen! Ich folge lieber dem Beispiel von Warren Buffett, um frühzeitig in Rente zu gehen

Ein Leben im Rahmen der eigenen Möglichkeiten führt wahrscheinlich nicht von allein zu einem vorzeitigen Ruhestand. Das jeden Monat gesparte Geld muss eine über der Inflation liegende Rendite erzielen, um deine Kaufkraft zu steigern und Ersparnisse zu schaffen, die im Alter ein großzügiges passives Einkommen ermöglichen. Da die Zinsen auf den Sparkonten derzeit niedrig sind, ist es unwahrscheinlich, dass du damit deine Rente aufbessern kannst.

Daher könnte es eine gute Idee sein, einem erfolgreichen Investor wie Warren Buffett zu folgen. Durch den Kauf von Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile haben, wenn sie mit niedrigen Bewertungen gehandelt werden, kann man langfristig hohe Renditen erzielen.

Wettbewerbsvorteile

Dabei suchen wir Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil. Dieser kann viele Formen annehmen, wobei er sich oft auf ein einzigartiges Produkt konzentriert, das eine große Markentreue aufweist. Das bedeutet nicht nur, dass der Umsatz eines Unternehmens in Krisenzeiten wahrscheinlich stabiler ist, sondern kann auch höhere Margen für das betreffende Unternehmen erzielen.

So kann beispielsweise ein Bekleidungsunternehmen, das eine starke Marke hat, seine Produkte zu einem höheren Preis als ein generisches Produkt verkaufen. Ebenso kann ein Getränkehersteller in der Lage sein, für seine Marke von Erfrischungsgetränken mehr zu verlangen als andere.

Durch den Kauf von Anteilen an Unternehmen, die einen breiten Wettbewerbsvorteil genießen, kann man möglicherweise seine Gewinnchancen verbessern. Das könnte zu einer höheren Chance führen, langfristig hohe Renditen für den Ruhestand zu generieren.

Wertanlage

Die Identifizierung von Unternehmen mit Wettbewerbsvorteil ist nur ein Teil von Buffetts Strategie. Er versucht auch, Aktien zu kaufen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das ist eine relativ einfache Idee, da es normalerweise eine gute Idee ist, einen Vermögenswert zu kaufen, wenn er zu einem niedrigen Preis gehandelt wird.

Allerdings kann der Kauf von günstigen Aktien eine nervenaufreibende Erfahrung sein. Häufig sind Aktien nur aufgrund von Herausforderungen, denen sie selbst, ihre Branche oder die allgemeine Wirtschaft insgesamt ausgesetzt sind, billig. Daher können kurzfristig Papierverluste auftreten, da viele Anleger dann etwas zurückhaltend sind. Langfristig kann sich diese Strategie aber durchaus auszahlen.

Langfristiges Halten

Buffett ist ein langfristiger Investor. Er verkauft nur selten eine Aktie, es sei denn, er hat ein neues Problem bei ihr identifiziert, das seine Meinung geändert hat. Als solcher gibt er seinen Beteiligungen die Zeit, die sie benötigen, um ihre Strategien umzusetzen und den Aktienkurs zu steigern.

Ein ähnlicher Ansatz kann die Performance deines Portfolios in naher Zukunft nicht verbessern. Auf lange Sicht kann es jedoch dazu führen, dass der Zinseszinseffekt einen erheblichen Einfluss auf deine Investitionen hat. Es kann zu größeren Ersparnissen führen, mit denen du früher in Rente gehen kannst.

