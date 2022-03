Schnell sein kann dir jetzt 5,27 % Dividendenrendite bringen!

Jetzt noch schnell 5,27 % Dividendenrendite sichern? Um fair zu sein: So schnell musst du nicht agieren, zumindest nicht in Gänze. Die Aktie, um die es heute geht, schüttet nämlich insgesamt viermal in diesem Börsenjahr 2022 aus. Das heißt, selbst wenn man einen Ex-Dividenden-Termin verpassen sollte, gibt es trotzdem eine Menge Einkommenspotenzial.

Aber wer schnell ist, der könnte sich grundsätzlich noch 5,27 % Dividendenrendite sichern. W. P. Carey ist nämlich die Dividendenaktie, um die es heute geht. Für Kurzentschlossene wartet nämlich eine baldige Ausschüttung. Aber vor allem eine Menge mehr, wie wir gleich sehen werden.

W. P. Carey: Schnell 5,27 % Dividendenrendite sichern?

Wie gesagt: Es ist nicht verkehrt, sich mit einer Analyse etwas mehr Zeit zu lassen. Aber W. P. Carey steht eben kurz vor dem Ex-Dividenden-Datum. Das Management zahlt im ersten Quartal 1,057 US-Dollar an die Investoren aus, auf das Gesamtjahr hochgerechnet bei einem Aktienkurs von 80,21 US-Dollar beläuft sich die Ausschüttungsrendite eben auf eine solche Dividendenrendite von 5,27 %.

W. P. Carey bietet jedoch gewiss mehr als das. Zum einen eine sehr starke Historie. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt seit dem Börsengang im Jahre 1998 eine stets stabile und jährlich erhöhte Dividende an die Investoren aus. Damit ist die Aktie auf einem guten Weg, ein Dividendenaristokrat zu werden. Die 24. Dividendenerhöhung ist bereits gemeistert.

Aber auch das ist nicht einmal alles: Kurzentschlossene können sich einen Turnaround-Kandidaten zu einer zumindest fairen Bewertung sichern. W. P. Carey steigerte zuletzt die Funds from Operations je Aktie auf 1,30 US-Dollar im Quartal. Das heißt, dass das Kurs-FFO-Verhältnis hochgerechnet und auf Basis dieses Wertes bei 15,4 läge, was für mich nicht zu teuer erscheint. Zumal der REIT mit 5,27 % Dividendenrendite trotzdem noch wachsen kann. Das Portfolio bestehend aus knapp unter 1.300 Immobilien ist einerseits defensiv, aber andererseits auch prädestiniert, um per Zukauf weiter zu wachsen. Ein Ausschüttungsverhältnis von 81,3 % ist zudem sehr nachhaltig.

Eine spannende Aktie, auch für dich?

W. P. Carey geht per Ende März Ex-Dividende. Das heißt, dass Kurzentschlossene sich wirklich sputen müssten. Aber keine Panik: Dieser starke Real Estate Investment Trust läuft dir im Zweifel nicht weg. Auch mit Geduld und etwas mehr Research dürfte die Chance bestehen bleiben. Zumal die Historie gezeigt hat, dass die Aktie die Dividende doch bloß weiter erhöht. Je nachdem, wie sich der Aktienkurs entwickelt, können daher auch mehr als 5,27 % Dividendenrendite möglich sein.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

