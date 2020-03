Schnelles Internet für Unternehmen weiterhin europäisches Mittelmaß

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutsche Unternehmen sind im europäischen Vergleich weiterhin nur mittelmäßig mit schnellem Internet versorgt. Im vergangenen Jahr verfügten 59 Prozent der Unternehmen mit einer ortsfesten Breitbandverbindung über eine vertragliche vereinbarte Datenrate von mindestens 30 Megabit pro Sekunde, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Das war zwar eine überdurchschnittliche Steigerung um 8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr, liegt aber weiterhin nur knapp über dem europäischen Mittelwert von 54 Prozent. Spitzenplätze in der EU belegen demnach Dänemark (87 Prozent), Schweden (82 Prozent) und die Niederlande (75 Prozent). Besonders schlecht ist die Versorgung in Frankreich (33 Prozent) sowie in Kroatien und Italien (jeweils 41 Prozent)./ceb/DP/jha