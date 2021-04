Schnürrchen! Es läuft wie am Schnürrchen.

ABB Ltd. - WKN: 919730 - ISIN: CH0012221716 - Kurs: 30,200 Fr (SIX)

Reminder aus der bullischen Erstvorstellung vom 19.02. dieses Jahres: "Steigt ABB auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 27,20 CHF an, generiert dies chartechnisch ein Kaufsignal mit Projektionszielen mittelfristig bei 29,50 und 32,00 CHF." Am 8. März konnte der Aktienkurs dynamisch über besagte Barriere bei 27,20 CHF ansteigen und das Kaufsignal generieren. Es folgte der Anstieg bis zu dem ersten Projektionsziel bei 29,50 CHF. Dort, so zeigt es die mitgelieferte Prognoseskizze, war mit einem Abprallen nach unten zu rechnen. Anschließend nun der Ausbruch auf neue Hochs. Bei 32,00 CHF liegt das nächste Projektionsziel im Markt. Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an.

VORHER:

19.02.2021 - 20:31 Uhr - Chartanalyse Diese schweizer Aktie steht vor einer Ausbruchbewegung

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)