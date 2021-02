Xiaomis neuester Staubsauger G9 wird am 4. Februar 2021 offiziell auf eBay veröffentlicht. Xiaomi enthüllte die wichtigsten Details und den Preis des G9:

Schockierendes Debüt am 4. Februar,Der kostengünstigste "Mi Staubsauger G9" ist da! (Photo: Business Wire)

Ein-Tasten-Akkuwechsel, doppelte Akkulaufzeit Tauschen Sie den Akku einfach aus, um die Akkulaufzeit zu verdoppeln, ohne auf das Aufladen für den Dauerbetrieb zu warten.

V-förmige Walzenbürste, um Verwicklungen zu verhindern, verabschieden Sie sich von Haarverwicklungen. Erweitern Sie den Wickeldurchmesser der Haare, reduzieren Sie die Anzahl der Wickelkreise und rasieren Sie die Haare einfach mit dem Kamm.

Einzigartiges Design der großen Walze, müheloseres Staubsaugen Der Hauptbürstenkopf ist mit einer großen Walze ausgestattet, um das Schieben und Ziehen zu unterstützen, und er kann leicht auf dem Teppich laufen.

Darüber hinaus verfügt der G9-Staubsauger über die folgenden Merkmale:

100.000 Umdrehungen/Min. Hochgeschwindigkeitsmotor ohne Bürsten, 1200AW hohe Saugkraft;

Multi-Konus-Zyklon-Staub- und Gasabscheidungssystem, extrem schnelle Verarbeitung von eingeatmeten Stoffen;

0,6L abnehmbare große Staubtasse, Ein-Tasten-Auslösung;

Fünf-Schicht-Filtrationssystem, das Filterelement kann mit Wasser gewaschen werden;

7*2500mAh Akku mit großer Kapazität, 60min lange Akkulaufzeit;

Wandmontierte Ladestation, die zwei Akkus gleichzeitig aufladen kann;

Eine Vielzahl von Bürstenköpfen, geeignet für verschiedene Szenarien.

Mit so vielen High-Tech-Staubsaugern hält sich der G9 an das Konzept der Marke Xiaomi "MAKING QUALITY TECHNOLOGY ACCESSIBLE TO EVERYONE". Er ist kostengünstig und der Vorverkaufspreis beträgt nur 170,99 Euro.

Die Werbeaktionen auf der eBay-Plattform vom 31. Januar bis 10. Februar sind wie folgt:

Produkte sammeln und in den Warenkorb legen, 5 Euro Cashback erhalten 31. Januar bis 3. Februar: Sammeln und Produkte in den Warenkorb legen und den Kundenservice des Shops kontaktieren, eine Nachricht #Xiaomi G9 eBay Deutschland hinterlassen, Sie können innerhalb von 48 Stunden nach dem Kauf einen Cashback von 5 Euro erhalten

Für diese erste Einführungskampagne, 18 G9 Staubsauger gratis, 12 Xiaomi Handys (im Wert von 209 Euro) und 1.000 Simpleway C1 Seifenspender. Natürlich ist das Angebot begrenzt, wer zuerst kommt, reserviert zuerst.

Aktionszeit: 4. Feb 07:50

10. Feb 07:00

Täglicher Preis: 239.99€

Ursprünglicher Preis: 189.99€

Code:PHAUSHALT21 19€

Endpreis: 170.99€ (29% OFF)

Für Details klicken Sie bitte: https://bit.ly/36hbnwk

