Schoeller-Bleckmann hebt die Dividende an

Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (ISIN: AT0000946652) will eine Dividende in Höhe von 1,20 Euro ausbezahlen, nachdem die Aktionäre im letzten Jahr eine Dividende von 1,00 Euro pro Aktie erhielten, wie SBO am Mittwoch mitteilte.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,96 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,68 Prozent. Die Hauptversammlung soll am 23. April 2020 stattfinden. Schoeller-Bleckmann will eigene Aktien zurückkaufen. Der Aktienrückkauf soll im Zeitraum vom 23. März 2020 bis zum 24. Oktober 2020 (voraussichtlich) erfolgen. Dabei sollen bis zu 700.000 eigene Aktien erworben werden. Der Umsatz legte im Geschäftsjahr 2019 um 6 Prozent auf 445,3 Mio. Euro zu (2018: 420,2 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug 60,2 Mio. Euro nach 46,9 Mio. Euro im Jahr 2018. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 32,3 Mio. Euro nach 17,5 Mio. Euro im Jahr 2018. „Nordamerika wird aufgrund des niedrigen Ölpreises weiterhin schwach bleiben. Auf den internationalen Märkten besteht die Hoffnung, dass die Ausgaben für Exploration und Produktion der Öl- und Gasgesellschaften nur moderat angepasst werden. Wir sind hochgradig wachsam und stellen uns auf ein herausforderndes Jahr 2020 ein“, so SBO-Chef Gerald Grohmann. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist ein Anbieter von Hochpräzisionsteilen für die Oilfield Service-Industrie. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie. Darüber hinaus produziert die Gruppe Bohrmotoren und Bohrwerkzeuge und bietet Service im Bereich Reparatur und Wartung. SBO beschäftigte Ende 2019 weltweit 1.535 Mitarbeiter. Redaktion MyDividends.de