Scholz appelliert an Putin sich für Freilassung des belarussischen Bloggers einzusetzen

Berlin (Reuters) - Vizekanzler Olaf Scholz hat an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert, für die Freilassung des belarussischen Bloggers Roman Protassewitsch zu sorgen.

"Moskau darf diesen ungeheuerlichen Akt der Luftpiraterie nicht ignorieren", sagte der SPD-Kanzlerkandidat der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko treffen sich heute in Sotschi. Scholz sagte, Putin müsse "all seinen Einfluss nutzen, um die sofortige Freilassung von Roman Protassewitsch und seiner Partnerin Sofija Sapega zu erreichen."

Deutschlands Europaminister Michael Roth forderte einem Vorabbericht der "Welt" zufolge, schnelle Klarheit über eine mögliche russische Beteiligung an der erzwungenen Landung der Ryanair-Maschine in Weißrussland. "Diese Tat muss rasch und vollständig aufgeklärt werden", sagte der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. "Jeder weiß, dass sich das Verhältnis zwischen Europa und Russland in sehr schwierigem Fahrwasser befindet." Roth sagte weiter, Russland fahre eine destruktive Politik, "die das Völkerrecht bricht und auf Desinformation Europas und speziell Deutschlands angelegt ist."