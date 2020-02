Scholz - Banken müssen mehr in Digitaltechnik investieren

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz fordert von der Bankenbranche mehr technologische Innovationen, um nicht gegen Internet-Riesen aus den USA ins Hintertreffen zu geraten.

Digitale Lösungen könnten Konsumenten echte Vorteile bescheren, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin bei einer Veranstaltung des Privatbankenverbandes BdB. Die Diskussion über die geplante Facebook-Währung Libra habe gezeigt, dass es eine große Nachfrage nach günstigeren Bezahlmöglichkeiten gebe. Hier gebe es zu wenig Innovationen in Deutschland und Europa. "Das ist eine echte Herausforderung für alle, die hier Verantwortung haben", so Scholz.

Facebook mit seinen 2,5 Milliarden Nutzern hat Regierungen und Notenbanken mit Plänen für eine eigene Digitalwährung aufgeschreckt. Experten gehen davon aus, dass mit solchen Stablecoins grenzüberschreitende Zahlungen deutlich schneller und günstiger werden können.