Scholz befürwortet Waffenlieferung an Israel - Baerbock für Einzelfall-Prüfung

Berlin (Reuters) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die Notwendigkeit deutscher Waffenlieferungen an Israel unterstrichen.

Man unterstütze das Land, "indem wir natürlich eine enge Rüstungskooperation mit Israel haben und es auch so ist, dass wir Waffen nach Israel liefern, damit sie in der Lage sind, sich zu schützen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Debatte mit den Kandidaten von Grünen und Union. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verteidigte dagegen frühere Äußerungen, in denen sie sich nach Korruptionsvorwürfen gegen die Lieferung von "Atom-U-Booten" an Israel ausgesprochen habe. "In einer Bundesregierung würde ich mich für eine neue Sicherheitskooperation einsetzen", sagte sie in der Debatte mit Scholz und dem Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet auf dem WDR-Europaforum. Es könne aber keinen "Blankosscheck" geben. In jedem Fall müsse es bei Waffenlieferungen um eine Einzelfallentscheidung der Regierung gehen, sagte sie. Die Grünen orientierten sich dabei an den geltenden Vorschriften in Deutschland und der EU.

Am Vortag hatte Laschet ihr vorgeworfen, in dieser Frage unklar zu sein. Die Union stehe "vorbehaltlos" an der Seite Israels. Wenn man davon rede, dass die Sicherheit des jüdischen Staates Teil der deutschen Staatsräson sei - was auch Baerbock betonte-, bedeute dies, dass man auch danach handeln müsse. Wenn Israel also Hilfe für seine Sicherheit wolle, müsse man diese auch gewähren. Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul hatte Baerbock am Dienstag aufgefordert, ihre Haltung zu deutschen U-Boot-Lieferungen für Israel zu klären.

In den letzten Jahren hatte es immer wieder Diskussionen über die Lieferung von U-Booten gegeben, weil Israel vorgeworfen wurde, diese danach so umzubauen, dass sie auch mit Atomwaffen bestückt werden können.