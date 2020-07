Scholz bleibt im Wirecard-Skandal bei Verteidigungslinie

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Im milliardenschweren Wirecard-Skandal bleibt Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei seiner Verteidigungslinie, dass bei der Finanzaufsicht keine Fehler gemacht worden seien.

"Das, was zu tun war, ist getan worden", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch vor einer Sondersitzung des Finanzausschusses mit Blick auf die ihm unterstellte Aufsichtsbehörde Bafin. Die Opposition drohte dem möglichen Kanzlerkandidaten der SPD mit einem Untersuchungsausschuss, der sich bis in das Wahljahr 2021 ziehen würde. Die FDP will laut Finanzpolitiker Florian Toncar im August mit Grünen und Linken Klarheit haben, ob sich die drei Fraktionen darauf verständigen können. Auch der CDU-Politiker Matthias Hauer forderte lückenlose Aufklärung.

Um einen Untersuchungsausschuss abzuwenden, versprach Scholz: "Voran, nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen." Er rückte wiederum die Wirtschaftsprüfer ins Visier, die dem im Juni Pleite gegangenen Dax-Unternehmen jahrelang eine korrekte Bilanz bescheinigt hatten. In einer Sondersitzung des Finanzausschusses sollten sich Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am späten Mittwochnachmittag Fragen nach möglichen Versäumnissen stellen. Scholz ist oberster Dienstherr der Finanzaufsicht Bafin, während in Altmaiers Bereich die Prüferaufsichtsstelle APAS fällt.

Vor allem die SPD hatte darauf gedrungen, dass auch Altmaier vor dem Ausschuss erscheint. "Über Jahre hinweg haben renommierte Wirtschaftsprüfer eklatant versagt", erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider. "Daraus gilt es politische Schlüsse zu ziehen. Auch Altmaier muss sich seiner Verantwortung stellen."

Bei Wirecard waren im Sommer mutmaßliche Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro aufgeflogen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Unternehmensführung wegen bandenmäßigen Betrugs. Nach ihren Erkenntnissen hat das Unternehmen mindestens seit 2015 seine Bilanz aufgeblasen, um an Kredite zu gelangen. Seit Anfang 2019 war das Finanzministerium informiert, dass die Bafin in alle Richtungen ermittelte.

BAFIN RÄUMT FEHLINFORMATION AN ABGEORDNETE EIN

Die Finanzausschuss-Vorsitzende Katja Hessel (FDP) forderte Scholz und Altmaier auf darzulegen, was sie wann gewusst und warum sie nicht früher eingegriffen hätten: "Sie sind nicht aus der Verantwortung." Hessel kritisierte, Bafin-Chef Felix Hufeld habe in der Sitzung am 1. Juli "nicht ganz die Wahrheit" gesagt. Hufeld müsse seinen Posten räumen. Der Behördenchef hatte im Ausschuss erklärt, die Bafin warte immer noch auf eine Antwort der Polizei in Singapur auf ein Amtshilfeersuchen. Nach Recherchen des "Spiegel" räumte die Behörde ein, dass Hufeld sich "unpräzise" geäußert habe. Die Partnerbehörde in Singapur habe nur geantwortet, dass noch kein Ergebnis vorliege.

Eine "lückenlose und detaillierte Aufklärung" erwartet der CDU-Berichterstatter im Finanzausschuss, Hauer, der vor allem Scholz in der Pflicht sieht. Dieser habe die Aufsicht über die Bafin. Bei Altmaier - einem Parteifreund Hauers - gehe es nur um die Fachaufsicht über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

FDP-Politiker Florian Toncar rechnet mit einem Untersuchungsausschuss. Wegen des aus seiner Sicht zu geringen Aufklärungswillens in der Regierung spreche sehr viel dafür, zu diesem Instrument zu greifen. Wenn sich FDP, Grüne und Linke im August darauf verständigten, könne der Bundestag den Ausschuss im September einsetzen. Im November könnte das Untersuchungsgremium dann in die Beweisaufnahme einsteigen.

Bisher hat sich nur die Linke auf einen Untersuchungsausschuss festgelegt. Die Grünen peilen zunächst noch eine zweite Sondersitzung des Finanzausschusses an, in der es auch um die Rolle des Kanzleramtes gehen soll. Am Mittwoch wurde bekannt, dass auch das Außenministerium in Kontakt mit Wirecard stand. Im November 2018 habe der frühere Wirecard-Finanzchef und später strategische Berater, Burkhard Ley, in einer Wirtschaftsdelegation Außenminister Heiko Maas (SPD) nach China begleitet, teilte das Finanzministerium in einer Reuters vorliegenden Unterrichtung für die Sondersitzung des Finanzausschusses mit.