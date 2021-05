Scholz - Corona-Kulturfonds soll Ermutigung sein

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht in dem am Mittwoch von der Bundesregierung beschlossenen Corona-Kulturfonds ein Zeichen der Ermutigung, den Kulturbetrieb wieder zu starten.

Die bis zu 2,5 Milliarden Euro sollten Mut machen, wieder Veranstaltungen zu planen auch für die Zeit, in der die Corona-Beschränkungen weiter zurückgefahren würden, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Die Kultur sei durch die Pandemie so stark in Mitleidenschaft gezogen worden wie kaum eine andere Branche. Die vergangenen Tage mit den ÖffnungSschritten bei den Corona-Beschränkungen bundesweit seien Belege, dass es vorangehe. "Das Leben geht nach dem langen Corona-Winter langsam wieder los."

Auch Kultur-Staatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach von einem "ganz notwendigen Signal der Zuversicht". Der Fonds sieht zum einen Wirtschaftlichkeitshilfen vor für Veranstaltungen, bei denen die Zuschauerzahl coronabedingt noch reduziert werden muss. Der Bund will bis zu einer festlegten Zahl einen Aufschlag auf verkaufte Tickets zahlen. Als zweites Element ist eine Ausfallversicherung für die Planung größerer Veranstaltungen ab 2000 Teilnehmern vorgesehen.