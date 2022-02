Scholz: 'Die Pandemie ist noch nicht vorbei'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich deutlich zu weiteren Möglichkeiten zur Eindämmung von Corona auch nach dem Frühlingsbeginn am 20. März bekannt. "Wir brauchen auch nach dem 20. einen Basisschutz", sagte Scholz am Mittwoch nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin. Zusammen mit der Bundesregierung werde er sich dafür verwenden, dass entsprechende Maßnahmen im Gesetzgebungsprozess aufgegriffen würden. Scholz nannte Maske, Abstand und weitere Maßnahmen. Die meisten anderen Auflagen würden aber mit dem Frühlingsanfang entfallen.

Die Handlungsfähigkeit solle erhalten bleiben, sagte der Kanzler. Nötig sei es, vorbereitet zu bleiben für "das, was uns begegnen kann". Scholz sagte: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei, und es kann deshalb die nächste Variante um die Ecke kommen und uns vor ganz neue Herausforderungen stellen, und dann müssen wir etwas tun können." Die Bund-Länder-Runde hatte weitreichende Lockerungen ab 20. März beschlossen, wenn die Situation dies zulässt, sich zugleich aber zum Fortbestand eines Basisschutzes bekannt./bw/dot/beg/sam/hoe/ah/ax/mfi/DP/nas