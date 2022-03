Scholz dringt auf rasche EU-Beitrittsgepräche mit Albanien

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz pocht auf die schnelle Eröffnung von EU-Beitrittsgesprächen mit Albanien.

Er sei sich mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson einig gewesen, dass es an der Zeit sei, die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien möglichst bald zu eröffnen, sagte Scholz am Montag in Berlin nach einem gemeinsamen Gespräch. "Jede Verzögerung macht den Westbalkan verwundbarer für den Einfluss Dritter", warnte Scholz. Hintergrund ist der von der EU befürchtete Einfluss etwa Russlands und der Türkei auf die Region. Die EU hat den sechs Westbalkan-Staaten eine Beitrittsperspektive versprochen. Innerhalb der EU bremsen aber Länder wie Frankreich, die Niederlande oder Bulgarien.