Scholz: Ergebnis 'ordentlich über 20 Prozent' möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD kann nach Einschätzung ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ihre aktuell guten Umfragewerte bis zur Bundestagswahl noch steigern. "Ich traue uns ein Ergebnis ordentlich über 20 Prozent zu", sagte der Bundesfinanzminister am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Mit solchen Ergebnissen hätten es seine Freunde in Skandinavien - die dänische Regierungschefin, der schwedische Regierungschef - geschafft, eine Regierung zu bilden und zu führen.

Die SPD rangiert derzeit in den Meinungsumfragen bei 19 bis 20 Prozent. In einer Insa-Erhebung für die "Bild am Sonntag" lag sie erstmals seit vielen Monaten wieder vor den Grünen. Besonders zugelegt hat Scholz bei seinen Beliebtheitswerten. In praktisch allen Umfragen sprechen sich die Bürger derzeit mit großer Mehrheit dafür aus, dass er Kanzler werden soll. Allerdings kann der Kanzler oder die Kanzlerin in Deutschland nicht direkt gewählt werden.

"Die sehr berührenden und bewegenden Zustimmungswerte für mich, was das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger betrifft, dass ich der nächste Regierungschef sein kann, das Kanzleramt leiten kann - die sind gut", sagte Scholz in der ARD. "Aber die brauchen natürlich dann am Ende noch die Überzeugung, dass man die Zweitstimme mal der SPD abgibt, damit das dann auch was wird."

Nicht äußern wollte sich Scholz zu möglichen Koalitionen nach der Bundestagswahl am 26. September. So antwortete er auf die Frage, ob er auch in eine von den Grünen geführte Ampel-Koalition gehen würde: "Ich will der nächste Kanzler werden."/sk/DP/he