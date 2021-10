Scholz erwartet zügige Gespräche zur Bildung einer Ampel-Koalition

Washington (Reuters) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geht von zügigen Gesprächen zur Bildung einer Ampel-Koalition aus.

Die Atmosphäre in den bisherigen Sondierungen sei sehr konstruktiv gewesen, sagte der Bundesfinanzminister am Mittwoch vor dem Weißen Haus in Washington zu Journalisten. Er sei sich sicher, dass das Vorhaben gelingen könne "und wir vor Weihnachten eine neue Regierung haben", sagte Scholz, der sich anlässlich der IWF-Tagung in den USA aufhielt. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen noch in dieser Woche entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung einsteigen.

Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am Freitag soll das bisher Besprochene zu Papier gebracht werden. Dann soll die sogenannte 26er-Runde mit sechs Vertretern der SPD und je zehn von Grünen und FDP zusammenkommen. Sie sollen entscheiden, ob das Papier eine ausreichende Grundlage für Koalitionsgespräche bilden kann. Wird dies bejaht, müssten bei den Grünen am Sonntag ein Länderrat, bei der SPD der Parteivorstand und bei der FDP der Bundesvorstand grünes Licht geben.