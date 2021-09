Scholz - Es wird einen Aufbruch geben

Berlin (Reuters) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich angesichts guter Umfragwerte siegessicher mit Blick auf die Bundestagswahl gezeigt: "Ein Aufbruch ist möglich. Und ich bin sicher, er wird gelingen", sagte Scholz am Dienstag in der Generalaussprache im Bundestag.

Für den Fall einer von den Sozialdemokraten geführten Bundesregierung gab er drei Garantien ab: Er wolle sich für den Kampf gegen Kinderarmut, für finanzierbares Wohnen und stabile Renten einsetzen. Dies seien für ihn Garantien für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Scholz kündigte als Forderung erneut den Bau von 400.000 Wohnungen pro Jahr an sowie die Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro. Das Rentenniveau müsse stabil bleiben, das Renteneintrittsalter dürfe nicht weiter steigen.

In den nächsten zehn Jahren entscheide sich die weitere Entwicklung des Landes, sagte der SPD-Politiker. Man dürfe deshalb die Weichen nicht falsch stellen. Er stehe für mehr Respekt in der Gesellschaft, bei der die beruflichen und die Lebensleistung anerkannt werden müsse. Scholz warf CDU/CSU vor, dass sie eine "Bedrohung für Deutschland" seien, weil die Union bis vor kurzem gesagt habe, dass das Land nicht mehr Strom brauche. Zugleich bekannte er sich zu dem Ziel, den Kampf gegen Klimawandel so zu führen, dass Arbeitsplätze erhalten blieben: "Wir brauchen technologische Fortschritte für Deutschland und eine leistungsfähige Industrie auch in der Zukunft."

Scholz bekannte sich auch zu der EU-Integration und betonte mit Blick auf abweichende Positionen der Linkspartei, dass es auch künftig Bundeswehr-Einsätze im Ausland geben werde.