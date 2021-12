Scholz fordert deutliche Worte an Russland wegen Ukraine

Berlin (Reuters) - Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz mahnt in der Ukraine-Krise deutliche Worte an die Adresse Russlands an.

Es müsse "ganz, ganz klar" sein, dass eine weitere Bedrohung der Ukraine inakzeptabel wäre, sagte Scholz mit Blick auf die jüngsten Truppenbewegungen an der russisch-ukrainischen Grenze. Er sei sicher, dass US-Präsident Joe Biden dies in seinem Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin zum Ausdruck bringen werde, sagte Scholz am Dienstag in Berlin weiter. Das Gespräch zwischen Biden und Putin war noch für den Lauf des Tages geplant. Scholz betonte, das Prinzip der Unverletzbarkeit von Grenzen müsse gewahrt werden. Insofern sei er wegen der jüngsten Truppenbewegungen Russlands an der Grenze zur Ukraine "sehr besorgt". Vize-Kanzler Robert Habeck betonte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz, der Konflikt könne nur und müsse diplomatisch gelöst werden. Dazu müssten bestehende Formate wie etwa das Normandie-Format zwischen Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland reaktiviert werden. Mit Blick auf die Ukraine verwies Habeck darauf, dass die russische Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 nach Deutschland noch nicht genehmigt sei. Im weiteren Verlauf werde man daher "sicher noch mal politisch darüber reden".