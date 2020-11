Scholz: Hilfspolitik hat Abwärtsspirale verhindert

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Konjunkturprognose der "Wirtschaftsweisen" sieht Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den wirtschaftspolitischen Kurs der Bundesregierung bestätigt. "Die Wirtschaftsweisen geben uns recht: Die entschlossene Hilfspolitik zahlt sich aus", sagte der Vizekanzler am Mittwoch in Berlin. Mit den massiven Hilfen sei es dem Bund gelungen, eine folgenschwere Abwärtsspirale zu verhindern.

"Mein Krisen-Motto ist "you'll never walk alone"", sagte Scholz. Alle seien gefragt, die Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. Wirtschaft und Gesundheit stünden dabei nicht im Konflikt. "Ohne Gesundheit ist alles nichts, ohne gesunde Beschäftigte kein Wirtschaftsaufschwung", betonte Scholz.

Die "Wirtschaftsweisen", die den Bund beraten, hatten ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr angehoben - aber zugleich angesichts der kritischen Corona-Lage vor Rückschlägen gewarnt. Durch die stark steigenden Infektionszahlen bleibe die wirtschaftliche Lage fragil, erklärte der Sachverständigenrat./tam/DP/jha