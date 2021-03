Scholz hofft auf weiteren Einsatz von Astrazeneca-Impfstoff

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hofft auf eine weitere Nutzung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca in Deutschland. Anderenfalls müsse man sich auch mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung "mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen", sagte der Finanzminister am Dienstag. Die Entscheidung über den weiteren Einsatz des Impfstoffs dürfe aber nicht politisch getroffen werden, sondern müsse rein fachlich sein. Er hoffe, dass dies schnell gelinge.

Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers wird nach einigen ungeklärten Thrombosefällen vorerst in Deutschland und einigen anderen Ländern nicht mehr genutzt. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will am Donnerstag eine Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben./vsr/DP/jha