Scholz in der Ukraine: Mitgliedschaft in Bündnissen steht nicht an

KIEW (dpa-AFX) - Eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato steht nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) derzeit nicht auf der Tagesordnung. "Die Frage von Mitgliedschaften in Bündnissen steht ja praktisch gar nicht an, und deshalb ist es schon etwas eigenwillig zu beobachten, dass die russische Regierung etwas, das praktisch nicht auf der Tagesordnung steht, zum Gegenstand großer politischer Problematiken macht", sagte Scholz am Montag in Kiew bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. "Das ist doch die Herausforderung, vor der wir tatsächlich stehen. Dass etwas, um das ist jetzt gar nicht geht, zum Thema gemacht wird."/cn/bk/mfi/DP/ngu