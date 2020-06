Scholz - Kein Plan für Biotech-Beteiligungen

Berlin (Reuters) - Nach dem Einstieg des Bundes beim Tübinger Impfstoffhersteller Curevac stehen nach Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz keine weiteren Beteiligungen an Biotech-Firmen an.

"Da haben wir jetzt keinen strategischen Plan", sagt der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Der Bund handele nicht als Investor mit finanziellem Interesse, sondern für das Gemeinwohl. Scholz verweist auf das Startup-Programm der Bundesregierung mit Milliardenhilfen für junge Unternehmen in der Aufbauphase.